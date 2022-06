Congo-Brazzaville: Des murmures sur l'âge de la retraite à 65 ans refont surface

Si hier, la chose se disait avec hésitation sur les places publiques, notamment les transports en commun, les administrations, les marchés, les arrêts de bus, etc., la donne a totalement changé. Le constat aujourd'hui est que nombreux sont des Congolais qui souhaitent avec force l'âge de la retraite à 65 ans.

En effet, si l'on est attentif aux différents débats sur l'emploi des jeunes et les stratégies qui se créent ici et là pour pouvoir susciter l'arrivée massive des investisseurs sur le territoire national, il serait judicieux que l'âge de la retraite soit avancé de plus de cinq ans. Car nombreux de ces jeunes sans emploi et certains qui ont eu la chance d'être embauchés ne totaliseront pas l'âge réel pour pouvoir bénéficier d'une retraite en bonne et due forme.

Le fait d'intégrer la Fonction publique avec un âge suffisamment avancé qui ne donne peut-être pas droit à une pension devient une affaire de tous. Si l'âge de la retraite reste à 60 ans et si la personne est intégrée à la Fonction publique à 45 ou 47 ans, elle n'aurait travaillé que pendant 13 ans pour atteindre 60 ans. Dans ces conditions, aurait-elle droit à une pension réelle ?

Il se soulève là le sempiternel problème de création d'emplois pour des jeunes, car si hier l'unique débouché était la Fonction publique, aujourd'hui les choses ont changé. La diversification des initiatives privées en matière de création d'emplois pourra appuyer la politique d'emploi des jeunes, d'où la nécessité de faciliter celles-ci. Plus des initiatives privées se multiplient dans le pays, plus les jeunes intègrent ces structures à fleur d'âge et le problème de la pension après 20 ou 25 ans de carrière ne se posera pas.

Cela est déjà possible pour des cadres, hors-catégories, mais non pour d'autres. C'est surtout le problème des " jeunes-vieillots " ou des " jeunes papas " désœuvrés qui encombrent des toits parentaux. La loi n° 22-2010 du 30 décembre 2010 fixant l'âge d'admission à la retraite des travailleurs relevant du code du travail, en son article 1er, a retenu 57 ans pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés ; 60 ans pour les agents de maîtrise et les cadres et, 65 ans pour les cadres hors catégories.

Cependant, de nombreux cadres s'appuient sur l'article 3 de la même loi, qui stipule qu'à la demande de l'employeur et avec le consentement du travailleur, l'admission à la retraite peut être reportée sans dépasser 60 ans pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés ; 65 ans pour les agents de maîtrise et les cadres ; 70 ans pour les cadres hors catégories. Une autre opinion pense avec force qu'il est temps que cette loi de l'âge de la retraite à 65 ans soit votée sans plus tarder, car elle est une importance capitale.

Affaire à suivre !