Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Ahoua N'Doli Théophile salue le consensus autour de l'élection d'Adama Bictogo

Un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargi à leurs collaborateurs. C'est le menu de la rencontre entre l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'doli Théophile, et le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo qui a eu lieu le mercredi 15 juin dernier à l'Inspection générale d'Etat (IGE), au Plateau.

Une occasion qu'Ahoua N'Doli a saisie pour féliciter son illustre visiteur suite à son élection au perchoir de l'hémicycle dans un cadre consensuel. " Il mérite très fortement. Tout le monde le connait, il est passionné par le travail et il est passionnée par la Côte d'Ivoire", a souligné l'Inspecteur général d'Etat qui a prié l'assistance de l'ovationner Adama Bictogo. Pour Ahoua N'Doli Théophile, le contexte dans lequel le président de l'Assemble nationale a été élu doit être salué. " Il a été soutenu par sa famille politique, le RHDP mais aussi par tous les partis de l'opposition, à savoir le PDCI-RDA, le PPA-CI, l'UDPCI, etc. Tout le monde l'a soutenu et il a été élu ", a insisté Ahoua N'doli Théophile.

A ses yeux, ce geste de consensus mérite d'être encouragé car il présage d'une Côte d'Ivoire réconciliée et unie, portée sur les problématiques de développement et de la lutte contre la pauvreté, en vue d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations comme s'y attèle le président de la République, Alassane Ouattara. Poursuivant, Ahoua N'Doli Théophile s'est réjoui de l'option de consensus retenue par Adama Bictogo en tant que président de l'Assemblée dans la conduite des affaires liées à l'adoption des projets et propositions de loi.

"Nous l'avons félicité fortement pour cette démarche de dialogue, de consensus et de rassemblement", a souligné l'Inspecteur général d'Etat. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a confié que sa visite s'inscrit dans le cadre d'une série de tournées qu'il a entamée au lendemain de son élection pour une prise de contact avec les présidents d'institutions. " Au-delà de la coopération institutionnelle formelle, il faut mettre en place une dynamique de plateforme, qui permet aux institutions de se retrouver sur les grands sujets de la Nation et sur le fonctionnement des services publics de notre pays" a-t-il souhaité. Non sans préciser que "c'est une forme de notre soutien d'accompagner la bonne mise en œuvre du projet de société du président de la République".

Notons qu'avant de se rendre à l'Inspection générale d'Etat, Adama Bictogo avait rencontré le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Eugène Aka Aouélé au sein de cette institution, située également au Plateau. Avec Aka Ouélé du Cesec, Adama Bictogo a expliqué être venu rendre un visite de courtoisie à un président qui bénéficie d'une antériorité. " Nous sommes une assemblée législative, le Cesec est une Chambre consultative, mais nous avons projeté la mise en place pour parler des sujets d'intérêt national qui préoccupe les Ivoirien.

Sur ces sujets, nous pouvons consulter le Cesec pour avoir son avis ", a fait savoir le président de la Chambre basse du parlement. Il est revenu sur le consensus qui a prévalu lors de son élection. Aka Aouélé s'est réjoui de cette visite fraternelle. " En le recevant, il me tenait à cœur de saleur le champion de la réconciliation à l'Assemble nationale. Que cela nous inspire. Nous, Chambre consultative, nous y sommes arrivés parce que nous ne sommes pas dans les débats. Je voudrais dire merci au président de l'Assemblée nationale qui est venu nous voir ", a-t-il terminé.

Y. Sangaré

L'IGE Ahoua N'Doli Théophile a félicité le PAN Adama Bictogo pour son élection consensuelle (Ph Dr)