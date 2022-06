Cote d'Ivoire: Tiémoko Meyliet Koné - "Nous avons renoué avec la paix, la sécurité et la stabilité"

La Côte d'Ivoire est jalouse de sa stabilité actuelle. Laquelle stabilité lui a permis d'obtenir des performances économiques jamais égalées ces dix dernières années. Pour maintenir la croissance, le pays entend poursuivre avec cette tradition de paix retrouvée.

Ce message du vice-président de la République, Tiemoko Meyliet Koné, qui sonne comme un gage d'assurance, était adressé, hier, aux partenaires et investisseurs potentiels. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion du Groupe consultatif pour le financement du PND à la Patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire.

Plusieurs personnalités de premiers rangs étaient mobilisées pour la circonstance aux côtés du vice-président qui représentait le chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Parmi celles-ci se trouvaient le Premier ministre Patrick Achi et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.

Dans son propos, Tiémoko Meyliet Koné a fait savoir que " depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire est en train d'écrire les plus belles pages de son histoire ". Ce qui a été rendu possible grâce l'environnement qui règne dans le pays. " Nous avons renoué avec la paix, la sécurité et la stabilité ", a-t-il affirmé avec force dans une salle pleine de bailleurs bilatéraux, multilatéraux et d'investisseurs privés.

Pour lui la Côte d'ivoire va poursuivre sur cette lancée. " Dans un contexte géographique mondial qui traverse des turbulences, nous resterons inflexibles sur la préservation de notre sécurité, de la paix et de nos valeurs démocratiques. Car sans paix, sans sécurité il n'y a pas de développement ", a ajouté le vice-président. C'est pourquoi, il a expliqué que le PS-Gouv 2 d'un coût de 3000 milliards FCFA, met au cœur de ses actions la lutte contre les fragilités dans le septentrion ivoirien, le financement des jeunes et l'autonomisation des femmes. Il a, par ailleurs, souligné la détermination de l'Etat à réussir ce 3e PND qui court sur la période 2021-2025 par une administration performante.

Il s'agira de bâtir, selon lui, " un secteur public encore plus efficace, plus moderne, plus digitalisé et plus orienté vers le résultat". Le renforcement de la lutte contre la corruption et la consolidation de la bonne gouvernance sont les autres axes sur lesquels le gouvernement compte s'appuyer pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé à travers ce plan quinquennal à l'instar des précédents qui ont rencontré un succès retentissant. Le vice-président a enfin relevé l'importance de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et en Afrique. Avant d'inviter à faire confiance à notre nation. " Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans la sous région, c'est donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières", a-t-il soutenu.