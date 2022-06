Afrique: Salon VivaTech - Les temps forts au stand M32 Pratic-Osiane

L'équipe des "Dépêches de Brazzaville" / "Le Courrier de Kinshasa" s'est mobilisée et met en lumière les temps forts du stand de la délégation congolaise de Luc Missidimbazi avec les start-up et ses partenaires.

Au bout de trois premiers jours, avec le 17 juin, journée marquée notamment par la visite du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a passé une heure sur la Stage One de VivaTech, c'est l'effervescence qui a prévalu au "stand M32 / Pratic-Osiane" du salon VivaTech de Paris Porte de Versailles.

Ici, le programme a été chargé. En partie, les démonstrations pertinentes des start-up "Tinda", "Noki-Noki", "Home-Tech" et "Green TechAfrica" et les échanges ont été relayés par photos, vidéos, tweets et les autres réseaux sociaux.

Des échanges avec les start-up congolaises, il ressort qu'elles ont été bien dans le tempo des six grandes thématiques de ce salon, appliquées aux réalités congolaises : environnement ; mobilité : Web 3.0 ; futur du travail ; inclusion et "scaleups" européennes.

"Tinda", représentée par Laud Obami Mbon Ley, est une plate-forme numérique de transfert d'argent via le mobile et se veut être la solution révolutionnaire qui favorise l'inclusion financière en Afrique, en général, et au Congo, en particulier.

Accessible sur tout type de téléphone, l'application veut briser les barrières encore visibles pour ainsi aider la population africaine très peu bancarisée à avoir accès à des services grâce au développement des télécommunications mobiles.

Pour "Noki-Noki", c'est Jonathan Yanghat qui a répondu aux visiteurs. Cette entreprise de call center, spécialisée dans le service de livraison rapide, a pour principale mission d'acheminer un ou plusieurs colis, sous toutes les formes. L'entreprise offre des services parmi lesquels "noki-noki coursier", "noki-noki entreprise" et enfin "noki-noki shopping".

Tabawe Elorion met en avant les prouesses de "Home -Tech", société de fabrication de couveuse destinée aux agriculteurs. Elle fonctionne sous trois composantes, à savoir le sous-secteur de 220 volts, par batterie ou encore par panneaux solaires.

Dans le cadre de l'environnement, Daphnée Horeb Mayet, en appui de ses fiches de présentation, procède à expliquer étape par étape les traitements de la jacinte d'eau par "Green Tech". Cette société travaille dans la transformation de la plante naturelle en un absorbant d'hydrocarbure. L'entreprise propose des solutions et des produits vertueux grâce aux impacts socio-économiques et environnementaux.

En parallèle, que ce soit le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, représenté par Yvon Eddy Steeve Mougany, ou Obac Capital, représenté par Philippe Bouiti Viaudo, les échanges ont continué sur l'impulsion, l'accompagnement ou la présentation des outils mis en place pour une collaboration efficace entre la diaspora et les start-up congolaises.

Les visites de personnalités au stand M32 ont dénoté de l'importance des partenariats et des synergies à établir.

Luc Missidimbazi a reçu Désiré Cashmir Eberande Kolongele, ministre de la Francophonie, des Numériques de la République démocratique du Congo, et Rémy Roux, le directeur général de l'Agence française de développement.