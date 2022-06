Afrique: Gestion du littoral - Le continent africain invité à montrer l'exemple

Dakar — Les pays africains doivent d'abord donner l'exemple en matière de gestion de leurs ressources marines et côtières à travers une coopération exemplaire en vue de donner des réponses aux défis multiples qui se posent, estime Kako Nubukpo, commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à la Commission de l'UEMOA.

En autre défis, cet espace communautaire fait face à l'érosion côtière, aux pollutions diverses, aux inondations, au déclin de la biodiversité, à la criminalité galopante, a-t-il relevé.

Il intervenait au cours d'une réunion ministérielle axée sur la gestion des zones côtières et marines, la biodiversité et les aires protégées de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

En réponse à cette situation "préoccupante", signale M. Nubukpo, des initiatives régionales sont actuellement mises en œuvre, grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers.

Il s'agit du Programme de gestion du littoral d'Afrique de l'Ouest (WACA), de l'Action d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest (PAPBio), mais également du Programme d'appui pour la préservation des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest (Papfor), entre autres initiatives.

Avec le projet WACA, dit-il, "nous sommes en train de mettre en place un plan de réinstallation pour les populations, mais aussi des actions de développement (... )".

Il a relevé l"'intérêt particulier" que revêt cette réunion qui regroupe 15 pays côtiers et de l'hinterland d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Elle se tient en présence des institutions régionales d'intégration, dont l'UEMOA et la CEDEAO, et des principaux partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne (UE), la Banque mondiale, l'Union pour la conservation de la nature (UICN), la Convention d'Abidjan, etc.

"Elle nous permet d'échanger sur les enjeux, défis et opportunités que les initiatives régionales précitées offrent à nos régions", s'est-il félicité.