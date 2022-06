Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi recommande la tenue rapide des Etats-généraux des sports

Le président Félix Tshisekedi a chargé, vendredi 17 juin, le ministre des Sports d'organiser, dans les meilleurs délais, les Etats généraux des sports.

Le chef de l'Etat a fait cette recommandation lors du Conseil des ministres qu'il a présidé, à Kinshasa.

Il a fait savoir que toutes les disciplines sportives sont affectées par des difficultés de toute nature, au point que le caractère aléatoire des résultats positifs est devenu le principe en lieu et place de la construction et de la consolidation d'une dynamique de progression.

" Le sport est un facteur fédérateur et de renforcement de la cohésion nationale. Au-delà de nos diversités ethniques, politiques et socioculturelles, il est impératif de réfléchir à la restructuration du sport congolais, au moyen d'une approche transversale afin de le doter d'une véritable stratégie nationale à partir de laquelle les fédérations développeront les politiques structurelles avec des objectifs à court, moyen et long terme bien identifiés et propres à leurs disciplines ", a souligné Félix Tshisekedi.

Rappelant sa communication lors de la 47e réunion du Conseil des ministres à la suite de la débâcle à la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, note Patrick Muyaya, le chef de l'Etat a appelé à une prise de conscience pour dresser un bilan objectif, corriger les erreurs et préparer un redéploiement plus efficace, en perspective des échéances de la CAN 2023.

" Constatant la mauvaise prestation de nos Léopards dans la compétition continentale en cours, le président de la République a déploré cet état des choses qui n'est pas de nature à redorer l'image de marque de notre pays, réputé comme une de plus grandes nations de football sur le continent africain ", a rapporté le ministre de la Communication et Médias.