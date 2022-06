Maroc: Région TTA - Plus de 50.000 candidats aux épreuves du baccalauréat 2022

Tétouan — Un total de 50.175 candidats passeront les épreuves de la session normale de l'examen national unifié du baccalauréat 2022 dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), soit une évolution de 7% par rapport à l'année dernière, a annoncé l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF).

Ainsi, le nombre de candidats scolarisés s'élève à 33.206, dont 31.198 sont inscrits dans le secteur public (62,18%), et 2.236 dans le secteur privé (4,46%), tandis que les candidats libres seront au nombre de 16.969 (33,82%), a précisé l'AREF dans un communiqué, notant que les filles représentent 53,78% de l'ensemble des candidats.

Les candidats inscrits dans les branches scientifiques et techniques sont au nombre de 27.351 (54,51%), tandis que les branches littéraires et l'enseignement originel comptent 22.824 candidats (45,49%).

L'Académie a relevé que le nombre de candidats inscrits dans les branches professionnelles est passé à 677 cette année, répartis sur 7 filières, en plus de 4.839 candidats inscrits dans les sections internationales du baccalauréat et les filières "sport-étude".

Elle a fait savoir que toutes les directions provinciales de l'Éducation nationale veillent à adapter les conditions de déroulement et de correction des examens pour les 76 candidats en situation de handicap.

Un total de 43.623 candidats scolarisés ont passé les épreuves de la session normale de l'examen régional unifié, qui se sont déroulées, les 15 et 16 juin, pour le pôle scientifique, technique et professionnel (24.307), et les 17 et 18 juin, pour le pôle des lettres et de l'enseignement originel (19.316), a ajouté la même source, relevant que les candidats libres ont passé ces épreuves, les 13 et 14 juin, au niveau de 91 centres d'examens.

L'AREF a souligné avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer les conditions favorables au bon déroulement de ces épreuves, dans le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus, notant que 21 personnes sont mobilisées pour l'impression et la reproduction des examens, 9.251 sont chargées de la surveillance et 2.810 des corrections.

Elle a, à cet égard, souhaité plein succès à tous les candidats, saluant les efforts déployés par la famille de l'éducation et de la formation, les autorités locales, les services de sécurité et de santé, ainsi que tous les intervenants pour la réussite de cette échéance nationale.