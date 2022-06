Afrique: Le groupe musical Free Groove de l'Armée américaine en tournée au pays en marge de l'exercice African Lion 2022

Rabat — Le groupe musical militaire américain Free Groove se produira lors d'une série de concerts publics et gratuits à travers le Maroc, du 17 au 28 juin, a annoncé l'ambassade des États-Unis à Rabat.

Le groupe musical militaire offrira "son incomparable mélange de rock, de pop et de jazz américains au public local, afin de célébrer l'exercice militaire de l'African Lion et notre partenariat bilatéral en matière de sécurité", a indiqué l'ambassade dans un communiqué.

La tournée de Free Groove dans le cadre de l'exercice African Lion 2022 est organisée par l'ambassade des Etats-Unis, en partenariat avec la fondation EMAA et d'autres partenaires locaux, précise le communiqué.

Le groupe, qui a fait escale le 17 juin à Casablanca, Place des Nations Unies - dans le cadre de la Journée Internationale de la Musique, se produira le 19 juin à Kasbah Mehdia, devant les portes de la Kasbah et le 21 juin à Rabat, à l'esplanade de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, a fait savoir la même source.

Free Groove se produira le 23 juin à Tanger (Corniche), le 26 juin à Agadir, Place Al Wahda (corniche) et le 28 juin à Taroudant, Place 20 Août.

Tous les concerts débuteront à 19h00 et seront gratuits et ouverts au public, a détaillé l'ambassade américaine, ajoutant que l'historienne américaine et lauréate de la bourse Fulbright Katie Hicks et son groupe de musiciens marocains de musique amazigh Tirroysa accompagneront Free Groove à Rabat, Agadir et Taroudant.

Free Groove est le premier groupe de jazz de l'armée américaine en Europe et en Afrique, composé de soldats-musiciens talentueux. Il est composé de membres des forces armées américaines, ayant été spécialement sélectionnés pour leurs capacités d'improvisation et d'arrangement de jazz.

Ce groupe de soldats-musiciens hautement qualifiés interprète des morceaux de musique à partir d'un large éventail de styles de jazz, dont le straight-ahead, le bebop, le cool-jazz et le latin. En plus de divertir les troupes américaines, Free Groove se produit régulièrement devant les hauts responsables de l'armée américaine et leurs invités diplomatiques.