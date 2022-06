Cote d'Ivoire: APF - Adama Bictogo nouveau président

Elu le 7 juin dernier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo est désormais le nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF).

" De fait, il succède également à M. Amadou Soumahoro, disparu le 7 mai dernier, à la tête de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie ", peut-on lire dans la lettre adressée aux présidents des sections de l'APF, par le secrétariat général de l'organisation internationale, pour les informer de l'élection du député d'Agboville comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Le nouveau président de l'APF est connu pour être un puissant opérateur économique. Adama Bictogo a, en effet, dirigé de 2012-2021 SNEDAI Groupe, une entreprise ivoirienne qui œuvre dans les technologies de l'information et de la communication, l'énergie, le transport, l'immobilier et les travaux publics. Depuis sa création en 2007, SNEDAI développe et implémente des solutions informatiques et édite des documents sécurisés à travers des technologies de pointe. Aujourd'hui érigé en holding avec un capital de 100 millions de FCFA, SNEDAI Groupe compte une dizaine de filiales, des partenaires techniques leaders mondiaux dans leurs domaines et un réseau bancaire fiable (BACI, BGFI BANK, ECOBANK) avec lequel le groupe capitalise plusieurs conventions de concession dans la sous-région.

En plus des affaires, Adama Bictogo est aussi un homme politique. Député d'Agboville depuis 2011, il a été nommé vice-président de l'Assemblée nationale. A ce titre, il a assuré, durant plusieurs mois, l'intérim d'Amadou Soumahoro, alors président de la chambre basse du Parlement ivoirien. Son parcours politique n'a pas été un long fleuve tranquille. Il ne pouvait en être autrement. Puisque très tôt, l'homme s'est engagé aux côtés d'Alassane Ouattara en militant au Rassemblement des républicains (RDR). Comme ses camarades de cette formation politique qui ont pris fait et cause pour son président, Dr Alassane Ouattara, il subit le courroux de plusieurs gouvernements qui avaient pour projet la disparition de ce parti sur l'échiquier politique national.

Membre du secrétariat général, il a occupé les fonctions de secrétaire général adjoint en charge des questions politiques. A la création du RHDP, il est désigné directeur exécutif de cette formation politique. Depuis le 28 février 2022, il est membre du directoire des houphouëtistes où il occupe les fonctions de secrétaire exécutif. De 2011 à 2012, il a été ministre de l'Intégration africaine.