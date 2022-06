Cote d'Ivoire: CESEC - Les conseillers s'imprègnent des défis et des opportunités environnementaux

Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels peuvent désormais donner des avis solides au gouvernement pour une gouvernance environnementale efficace.

Hier, ils ont été instruits sur la question de l'environnement en Côte d'Ivoire par le président du comité d'organisation du COP 15, Bamba Abou, au cours d'une plénière. Invité des grandes rencontres de la chambre consultative, l'expert international en matière environnementale a traité du thème "l'environnement en Côte d'Ivoire : défis et opportunités ".

Ainsi, dans sa présentation, l'économiste en environnement a égrené le chapelet des défis environnementaux que la Côte d'Ivoire doit relever pour figurer dans le cercle des pays à revenus touristiques. En effet, selon lui, la crise climatique qui frappe de plein fouet les pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier doit amener les dirigeants à prendre des initiatives afin de remédier à la pression sur les terres, les forêts, à la désertification, à la pollution des eaux... qui dégradent au fil des années l'environnement. "Au niveau des défis, les principales matrices environnementales de notre pays sont affectées par différentes pressions qui existent. L'avantage c'est de les connaitre, d'en cerner l'ampleur.

Le plus important de notre point de vue c'est regarder les opportunités qui s'offrent à la Côte d'Ivoire en matière de résolution de ses défis. La base du développement économique de notre pays, c'est le capital naturel. Tous ces écosystèmes dont nous avons parlé sont des leviers d'accélération du développement en cours en ce moment en Côte d'Ivoire ", a-t-il indiqué à la fin de la séance plénière.

En effet, selon lui, la planification du développement, l'émergence d'une économie verte dans la foresterie, l'agriculture, le transport, la construction et l'urbanisme et le tourisme durable permettront la création de milliers d'emplois et l'amélioration du bien-être humain et l'équité sociale. "Les conseillers économiques, sociaux, culturels et environnementaux ont un rôle central à jouer dans l'identification des défis et dans la mise en œuvre des solutions. Parce qu'ils sont au courant des réalités du pays profond.

C'est eux qui savent au niveau local où se trouvent les populations sur lesquelles on doit agir pour réduire la pauvreté et améliorer la richesse ", a souligné le négociateur en chef de "l'initiative d'Abidjan". Le président du CESEC, Eugène Aka Aouélé, s'est félicité du passage de l'expert à la tribune des grandes rencontres de son institution. " Ç'a été un privilège, pour nous, de recevoir ce grand cadre international, personnalité hautement avisée et suffisamment outillée sur les questions liées à l'environnement, qui a accepté de prendre part à ce moment de partage et de réflexions ", s'est-il réjoui.