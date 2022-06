Cote d'Ivoire: Groupe Consultatif pour le financement du PND 2021-2025 - Tiémoko Meyliet Koné appelle à investir en Côte d'Ivoire

"Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région ; investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès à un vaste marché puisque notre pays membre de la CEDEAO comprenant 15 pays avec une population de plus de 300 000 habitants".

C'est par cet appel que le vice-président de la Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a exhorté les opérateurs économiques privés à saisir les multiples opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, hier, à l'occasion de la réunion du Groupe consultatif pour le financement du Plan national de Développement 2021-2025.

Avec pour vision de mettre la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030, le 3ème PND 2021-2022, d'une valeur de 59 000 milliards de FCFA vise à accélérer la transformation structurelle de l'économie, réduire les inégalités régionales sociales et réduire le taux de pauvreté de moitié.

Pour le vice-président, Tiémoko Meyliet Koné, ce n'est pas chose impossible, car, dira-t-il, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa stabilité politique et économique depuis 10 ans au point où l'économie ivoirienne reste l'une des plus dynamiques en Afrique de l'Ouest. Aussi, il a souligné une stabilité macro-économique s'appuie surtaux de croissance positif d'environ 2 % en 2020.

" La Banque mondiale a indiqué que la Côte d'Ivoire reprend le chemin d'une croissance élevé et soutenu. Et les perspectives à moyen terme sont globalement positives", a rappelé le vice-président. Par ailleurs, Tiémoko Meyliet Koné a rassuré que cette dynamique de croissance se perçoit dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures (transport, route, éducation, santé), l'agro-industrie, l'énergie, les mines, l'environnement, le tourisme, l'hôtellerie, l'économie numérique, les télécommunications et l'innovation.

Pour la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, ce Groupe consultatif est un appel à l'action. Non seulement à l'endroit du gouvernement et de ses partenaires pour poursuivre les investissements et les réformes nécessaires pour bâtir un cadre de gouvernance solide, améliorer le climat des affaires, promouvoir le développement du capital humain, et développer sur toute l'étendue du territoire national des infrastructures socio-économiques afin de permettre le développement du secteur privé.

Mais aussi aux investisseurs internationaux et nationaux " à saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans les différents secteurs et ils sont nombreux où notre pays présente un avantage comparatif, à prendre pieds dans un pays en forte croissance économique et à répondre aux besoins en infrastructures et en biens et services divers ".

Au cœur de la stratégie de mise en œuvre du PND 2021-2025, le secteur privé est très attendu pour un financement de 43 646,7 milliards, soit 74% du montant global. Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Ackah a assuré de la participation effective des opérateurs économiques du secteur privé au Groupe consultatif pour mobiliser les 9335,6 milliards attendus.

" Le secteur privé est prêt à apporter sa part ", a-t-il souligné. Au nom de l'Union européenne et de ses Etats membres qui forment " la Team Europe ", l'Ambassadeur Jobst von Kirchmann a indiqué qu'ils s'engagent " massivement " dans le financement du PND 2021-2025, en mobilisant plus de 6 milliards d'euros pour accompagner la mise en œuvre des 6 axes de développement identifiés par le gouvernement. A l'en croire, la mobilisation de la " Team Europe " s'inscrira sous les angles de la transformation structurelle et sociale de l'économie, du développement du capital humain, de la durabilité agricole, de la lutte contre le changement climatique et du renforcement de la gouvernance.

Pour sa part, le coordonnateur résident du Système des Nations unies en Côte d'Ivoire, Philippe Poinsot a invité les partenaires techniques et financiers à participer sans réserve au financement de ce PND. Quant au vice-président région Afrique de la SFI (Société financière internationale) du groupe de la Banque mondiale, Sergio Pimenta, il a félicité la Côte d'Ivoire pour ses réformes et investissements d'infrastructures d'envergure pour ses investissements dans le secteur de la transformation agro-industrielle et également celui des télécommunications et de l'économie numérique.

" Au vu de ces résultats, nous sommes aussi excités et motivés par le potentiel de transformation de la Côte d'Ivoire, tel que présenté dans le PND 2021-2025 en ligne avec la Vision 2030 ", a-t-il fait savoir.