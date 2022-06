Ile Maurice: "Froder Maryaz" Tradition à la sauce mauricienne

On se souvient tous de ce séga des années 70, composé et interprété par Cyril Ramdoo, Froder maryaz. Ils sont nombreux nos grands-parents et parents à avoir dansé sur ce tube.

Ce séga revient au goût du jour depuis qu'un jeune homme de 24 ans, Fahiz Moosafeer, a fait parler de lui en Australie. Dans l'émission A Current Affair diffusée sur la chaîne 9Now, cet habitant de Curepipe qui est au pays des kangourous depuis quelques mois seulement, avec un visa étudiant en poche, fait face à de nombreuses accusations, dont le vol. Sapé comme jamais, il s'est introduit dans pas moins de huit mariages et s'est 'offert' des cadeaux des mariés, d'une valeur de 16 000 dollars australiens, soit quelque Rs 500 000.

Loin de ce fait divers qui passionne les Australiens, le chanteur revient sur la chanson qui a lancé sa carrière mais aussi ce qui l'a inspiré pour écrire les paroles. Nous sommes dans les années 70, Cyril Ramdoo assiste à un mariage aux Salines, où il doit chanter. Il y a l'orchestre de Gérard Cimiotti qui joue, pendant qu'il attend son tour. "À un moment, j'ai vu une personne qui voulait faire une annonce au micro. Li finn dir "Madam Misyé, séki pa invité dan sa maryaz-la, mo dir zot sorti avan mo ankoler." Puis, il y a eu des coups de poing et de pieds à tout-va avant que les froder maryaz ne quittent les lieux. Cette scène m'a marqué."

C'est comme cela que l'inspiration est venue. "Je suis rentré chez moi après ce mariage. Et quand je dormais, les paroles me venaient en tête. Je me suis installé au salon et je l'ai écrit puis chanté à l'aide de mon tape-recorder." Le titre a gagné en popularité lorsqu'il l'a chanté lors de l'émission D'une île à l'autre, où il a raflé le premier prix.

"Ti pe zwé sa zis partou lerla, mem dan bis, partou. Froder maryaz ti vrémem existé, ti bann dimounn ki ti ena toupé." De plus, depuis l'épisode froder maryaz en Australie, Cyril Ramdoo explique avoir reçu une offre pour traduire son séga en anglais... "Mais ce ne sera pas pour le moment. Trop difficile. Comment traduire Gaby ti latet ? Ou encore karabi kouto mastik ?"

Qui plus est, la tradition de froder maryaz semble perdurer, même de nos jours, selon quelques témoignages recueillis. "Dans les réceptions surtout, on peut manger, boire et danser. La famille de la mariée croit alors que ce sont des proches du marié et vice versa. Tout se passe bien." Aussi, dans les lavey maryaz, les gens du quartier viennent sous la tente pour profiter de la musique, de l'orchestre, de la nourriture et des boissons. "Parfwa ou invite enn dimounn ou trouv 10 vini, pa koné kot sorti. Mé bon, tradision sa, li met lanbians."