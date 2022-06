Ile Maurice: Prostitution infantile - Quand des "petits copains" se transforment en proxénètes

Elle ne sait plus où donner de la tête. Ornella D., 34 ans, tente tant bien que mal de retrouver sa fille de 14 ans, Yuri, depuis le 31 mars, à 18 heures. Elle se rappelle chaque détail ; quand elle est sortie de la douche et a cherché sa fille qui n'était plus devant la télé.

Cette dernière a disparu pendant qu'elle était dans la salle de bains. Depuis, elle ne dort plus et elle a même fait un séjour à l'hôpital, sa tension artérielle ayant grimpé à cause de tout le stress que lui a causé la disparition de sa fille aînée. "Trwa fwa linn deza alé, monn koné li ti kot enn garçon 20 an ki linn koné parski mama garson-la ti pé sorti ek mo kouzin. Selman sann fwa-la mo pa pé retrouv li." Ornella est persuadée que sa fille se trouve làbas mais malgré ses nombreuses plaintes à la police, elle n'arrive toujours pas à la retrouver.

Pour cette maman, c'est très difficile d'accepter cette situation d'autant plus qu'elle soupçonne la mère du garçon en question de proxénétisme. "So lavi pa bon ditou. So prop tifi inn deza dir devan enn polisié orservis ki linn sey vann li, mo per. Dan so zournal intim ki mo tifi inn kité, monn lir ki garson-la ek so mama ti pe dir li vinn ek zot mé li ti pé per parski li ti pros ek so fami aster." Selon des sources policières, Ornella a porté plainte plusieurs fois. À plusieurs reprises, la police a tenté de 'récupérer' l'adolescente mais c'est impossible car quand elle arrive sur les lieux, Yuri n'y est plus.

Une autre adolescente de 15 ans, habitant les Plaines-Wilhems est, elle, portée manquante depuis avril. Elle avait porté plainte et affirmé qu'elle avait été vendue par un adolescent de 17 ans à un homme bien plus âgé. Selon des sources concordantes, il y aurait un réseau de prostitution infantile à l'oeuvre. Car plusieurs personnes sont venues de l'avant pour rapporter que leurs filles de 14-16 ans ont été approchées par des individus pour se prostituer. Certaines l'ont affirmé après des fugues et ne sont pas allées de l'avant mais d'autres sont restées fermes sur ce qui leur a été proposé. "Bien souvent des adolescentes disent cela et après enquête, l'on découvre qu'elles étaient chez leur copain. Mais d'autres semblent sincères dans leur déposition", révèle une source policière.

Des policiers qui avouent qu'en effet la prostitution infantile étend ses tentacules à Maurice. Certains se servent d'adolescentes innocentes et 'perdues' pour se faire de l'argent. "Nous sommes sur des pistes. Nous avons aussi découvert qu'il y a de plus en plus de proxénètes mineurs. Certains se font passer pour des petits copains parfaits pour ensuite vendre leur victime. Cela se passe surtout dans la capitale et dans les Plaines-Wilhems."

Pendant que les enquêtes se poursuivent, les parents, eux, pleurent de détresse.