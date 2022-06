Afrique de l'Est: Antonio Guterres appelle les groupes armés à adhérer au processus DDRC-S

Le Secrétaire général de l'ONU reste préoccupé par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, a indiqué dans un communiqué, samedi 18 juin, son porte-parole adjoint.

Il appelle tous les groupes armés congolais à participer sans condition au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement et stabilisation communautaire (DDRC-S), et les groupes armés étrangers à désarmer immédiatement et à retourner dans leurs pays d'origine.

Antonio Guterres réaffirme son soutien aux efforts nationaux et régionaux visant à promouvoir la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands lacs, notamment par le biais du processus de Nairobi et du prochain conclave des chefs d'État.

À cet égard, le Secrétaire général de l'ONU exprime sa satisfaction pour les efforts du Président Kenyatta dans la poursuite de la paix et de la sécurité dans la région.