Afrique: CAF Awards - Le Joueur Africain de l'année connu le 21 juillet au Maroc

Absente depuis deux ans, la cérémonie de remise des récompenses du football africain, les CAF Awards 2022, reprend service cette année. Elle aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 au Maroc avec quelques nouveautés.

La CAF et son sens du contrepied ! Alors qu'on s'interrogeait sur l'avenir des CAF awards mis en parenthèses depuis deux ans à cause principalement du Covid, la Confédération africaine de football a annoncé ce dimanche 19 juin le retour de la prestigieuse cérémonie. Elle aura lieu donc au Maroc, le 21 juillet, deux jours avant la finale de la CAN féminine organisée dans le royaume chérifien.

La plus prestigieuse récompense, le titre de Joueur Africain de l'année, est évidemment très attendue mêm si la CAF n'a pas donné la liste des nommés à un mois de la cérémonie. Le tenant du titre, le Sénégalais Sadio Mané demeure le grand favori après son sacre à la CAN avec le Sénégal en février dernier.

Comme avec le Ballon d'Or France Football, le règlement des CAF Awards change avec des joueurs désormais jugés sur la saison écoulée et non plus sur les performances de l'année civile. La période prise en compte sera donc de septembre 2021 à juin 2022.

" Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres, du groupe d'étude technique de la CAF, des journalistes sélectionnés, et des Légendes du football africain ", précise la CAF.

La nouveauté de cette année sera le titre de Joueuse Interclubs de l'Année