Congo-Kinshasa: Plus de 6 000 alignés à la prime de risque

Six mille dix-sept médecins, sur près de huit mille répertoriés, et un peu plus de dix mille agents des autres catégories professionnels de la santé ont été alignés à la prime des risques en RDC. Ces chiffres ont été donnés par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, samedi 18 juin à Kinshasa, lors du lancement des travaux de l'atelier de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé des services publics de l'Etat.

Jean-Jacques Mbungani s'est réjoui de la mise en œuvre progressive du protocole d'accord signe avec le banc syndical :

" Je suis heureux de confirmer qu'il y a des avancées significatives de ces rencontres régulières entre le gouvernement et le banc syndical. "

Le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau a lancé les travaux de cet atelier, qui réunit le gouvernement et le banc syndical. Il a pour but d'harmoniser l'enveloppe salariale et d'aligner à la prime les professionnels de la santé.

" Nous devons agir ensemble. Et il est temps, pour réduire ces disparités, réduire ces injustices sociales ces inégalités inacceptables ", a affirmé Jean-Pierre Lihau

Parlant au nom du banc syndical, le président du Syndicat national des médecins (SYNAMED), Senga Lwamba, dit compter sur la bonne foi du gouvernement :

" Lorsque le début est bon, nous pensons que la fin le sera aussi. Donc, nous sommes pleins d'espoir, nous croyons à la franchise du gouvernement. "

La clôture des travaux est prévue lundi 20 juin.