Afrique de l'Est: Violences contre des rwandophones dans la province du Maniema

Les dirigeants de la Communauté d'Afrique de l'Est doivent se réunir ce lundi 20 juin à Nairobi au Kenya, pour évoquer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les tensions sont fortes entre la RDC et le Rwanda, avec la résurgence du M23. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle, ce que Kigali dément. En RDC, ces tensions entraînent aussi, parfois, des discours d'incitation à la haine contre des communautés rwandophones.

Une marche en soutien aux FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans l'est du pays, était organisée samedi 18 juin à Kalima, commune située dans le territoire de Pangi, à l'appel d'une section locale de l'UDPS et d'organisations de la société civile.

Selon le président de la société civile, Forces vives du Maniema, un homme, un bouvier rwandophone, a été pris pour cible par une foule. Il a été poursuivi et lynché, explique Stéphane Kamundala qui indique que son corps a ensuite été brûlé.

Le gouverneur par intérim de la province du Maniema affirme que c'est une fois la manifestation dispersée que les esprits se sont échauffés et que la population a commencé à scander des slogans anti-rwandais.

" Ne pas faire d'amalgame "

Afani Idrissa Mangala explique s'être rendu sur les lieux, dimanche 19 juin, pour appeler au calme et tenter d'apaiser la situation. Selon lui, le calme était revenu dimanche soir à Kalima.

Les autorités congolaises ont appelé à plusieurs reprises à combattre les discours de haine et la stigmatisation. " Les faciès des uns ou des autres ne doivent pas ouvrir la voie à la discrimination ou à toute forme de menace", écrit Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, sur les réseaux sociaux.

Ce dernier prévient : " Le point de vue du gouvernement est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Ces frustrations ne devraient nullement entacher la cohésion nationale qui est vitale parce que nous devons faire face à un ennemi qui est bien identifié. Le gouvernement appelle les uns et les autres au calme. La police nationale et les autres services habilités sont sur les traces de tous ceux qui ont été bien identifiés dans les différentes vidéos, proférant des propos menaçants ou tenant des armes blanches, ils seront recherchés et trouvés et ils répondront suivant ce que le code judiciaire prévoit pour ces types de comportement parce qu'il est hors de question de faire propager ces types de discours de haine qui contrarient totalement nos valeurs d'hospitalité qui nous sont reconnues mondialement".

Il est important que ces individus qui apparaissent sur ces vidéos à visage découvert et qui appellent clairement à chasser d'autres personnes sur la base de leur appartenance ethnique ou nationale, doivent être recherchés, poursuivis et sanctionnés

Abdoul Aziz Thioye, directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme en RDC