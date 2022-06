Sénégal: Catalogne - L'ouverture d'une délégation va porter les relations avec Dakar à un niveau plus élevé (ministre)

Dakar — L'ouverture d'une délégation du Gouvernement ouvert de la Catalogne à Dakar va permettre de porter les relations entre le Sénégal et cette région du nord-est de l'Espagne à un niveau plus élevé, indique la ministre de l'Action extérieure dudit gouvernement, Victòria Alsina Burgués.

"La Délégation du gouvernement ouvert de Catalogne en Afrique occidentale représentera institutionnellement le gouvernement de Catalogne au Sénégal et en Gambie, et aura également des fonctions prospectives en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana et au Mali", a-t-elle expliqué.

L'ouverture de cette représentation à Dakar devrait permettre "d'aller plus loin dans le cadre des relations de coopération et de collaboration entre le Gouvernement catalan et l'Etat du Sénégal depuis les années 1960", a dit Victòria Alsina Burgués, qui effectue une visite de travail à Dakar, depuis mercredi.

"L'idée est qu'à travers la Délégation, nous puissions continuer à collaborer, non seulement dans le cadre de la coopération au développement, mais aussi dans tous les domaines où nous identifions des projets d'intérêt commun", a-t-elle ajouté lors d'une rencontre avec la presse.

Parmi les domaines qui pourraient être concernés par cet élargissement, il a cité l'économie, l'enseignement supérieur, la culture et le sport.

Parlant du choix de Dakar pour accueillir le siège de la Délégation gouvernementale en Afrique de l'Ouest, elle a évoqué "le dynamisme de la diaspora sénégalaise", qui constitue selon elle, "la première communauté d'Afrique subsaharienne en Catalogne".

"La diaspora sénégalaise en Catalogne est estimée à plus de 30.000 personnes. Si l'on y ajoute la deuxième génération de migrants, ce chiffre est porté à plus de 60.000", renseigne la ministre catalane, se félicitant de la réelle valeur ajoutée que la diaspora sénégalaise apporte à cette région.

La ministre de l'Action extérieure et du Gouvernement ouvert de la Catalogne a échangé avec son homologue sénégalais en charge de l'Agriculture, Moussa Baldé, sur des projets spécifiques liés à la formation dans les domaines de l'agriculture durable et de la souveraineté alimentaire.

"Avec l'ouverture de cette délégation, la Catalogne élargit son partenariat vers les pays de l'Afrique de l'Ouest", a déclaré pour sa part Javier Calderón, son délégué régional.