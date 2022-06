Maroc: La chambre de commerce et d'industrie de la région de Rabat célèbre la journée du commerçant

Rabat — La chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra célèbre, du 21 au 24 juin à Rabat, la journée du commerçant sous le signe "la numérisation, un outil fondamental pour la modernisation du commerce".

L'organisation de cette manifestation à l'occasion de la journée nationale du commerçant (21 juin), témoigne du rôle vital que joue le commerçant dans l'économie nationale et de l'engagement de la chambre à accompagner la mise en oeuvre des projets de développement engagés par le Royaume, indique la chambre dans un communiqué.

Et d'ajouter que cet événement, organisé sous la supervision du ministère de l'industrie et du commerce, est une opportunité pour mettre en valeur le rôle du commerçant marocain comme acteur central de tout développement et de recueillir les propositions et les attentes des représentants des commerçants, à même de garantir l'exercice de leurs droits dans un environnement socio-économique favorable.

La célébration de cette journée s'inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion et l'accompagnement du commerce interne, la modernisation du secteur et l'accélération de sa numérisation, à travers l'encouragement de l'utilisation des outils numériques au service des commerçants et des consommateurs, souligne le communiqué.

Les activités de célébration de cette journée seront marquées par l'organisation des ateliers et des stands institutionnels pour présenter les services offerts aux commerçants, avec la participation du ministère de tutelle, d'établissements publics, des syndicats et des fédérations professionnelles.