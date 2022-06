Sénégal: ONU - Me Bacre Waly Ndiaye élu au comité des droits de l'homme

L'avocat et juriste sénégalais, actuel Président de la Commission d'enquête de l'Organisation des nations unies (Onu) sur le Kassaï, en République démocratique du Congo (RDC), Bacre Waly Ndiaye a été élu au comité des droits de l'homme de l'ONU, avec brio, selon une source diplomatique.

Nommé par l'ancien Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, au poste de Représentant spécial adjoint pour la République démocratique du Congo, M. Bacre Waly Ndiaye, du Sénégal vient de gravir un nouvel échelon dans le système onusien. Le Comité des droits de l'Homme est un organe de surveillance du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, responsable du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses protocoles facultatifs. Il est composé d'experts indépendants qui supervisent l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties.

Il a pour but de promouvoir l'exercice des droits civils et politiques et de susciter ainsi de nombreux changements dans la législation, les politiques et les pratiques. Ce faisant, il permet d'améliorer la vie des populations dans toutes les régions du monde. Il continue de veiller à ce que tous les droits civils et politiques garantis par le Pacte puissent être exercés pleinement et sans discrimination par tous.

Me Ndiaye était de 1998 à 2006, le Directeur du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à New York, après avoir été Directeur de la Division des procédures relatives aux droits de l'homme au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Il a participé à de nombreuses missions sur le terrain, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et a participé activement aux travaux des cellules de mission intégrées et à la planification des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Entre 1992 et 1998, il a été le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

En tant qu'avocat professionnel, M. Ndiaye a une longue expérience dans le domaine des droits de l'homme. Dans le cadre de son mandat de Rapporteur spécial, il a participé à des missions en Yougoslavie (1992), notamment pour la Commission internationale d'enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ; au Rwanda (1993) et en Papouasie-Nouvelle-Guinée (1995). Il a également élaboré des rapports relatifs aux missions au Pérou (1994), en Colombie (1996), en Indonésie, au Timor-Leste et au Burundi (1995), en République démocratique du Congo et au Sri Lanka (1997).

Pour ce qui concerne l'élection en tant que tel

Élus

Pays-Bas 132

France 107

Sénégal 101

Serbie 100

Japon 98

Azerbaidjan 94

USA 89

Costa Rica 88

Second tour

Benin 87

Chili 87

Non élus

Turquie 86

Brésil 81

Cameroun 75

Côte d'Ivoire 71

Slovenie 49

Albanie : 46

Lituanie : 44