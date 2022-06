Angola: Primeiro d'Agosto a un partenaire social

Luanda — L'Association des anciennes gloires du Primeiro d'Agosto a comme objectif principal d'aider les anciens joueurs, entraîneurs et personnel administratif en difficulté, en plus de contribuer avec des idées et des actions visant le développement du club. Selon le président de l'organisation, Matias Coelho, qui s'adressait à la presse vendredi soir, lors de l'investiture de l'équipe dirigeante, qui s'est tenue à Luanda, le club a besoin du soutien de tous pour conserver sa grandeur.

"Nous sommes nombreux pour cet Angola et le Primeiro d'Agosto a besoin du soutien de tous pour maintenir la grandeur du club avec l'histoire à l'intérieur et à l'extérieur du pays", a-t-il souligné.

Au cours de l'acte, qui s'est déroulé dans le complexe de Cidadela, certaines personnalités ont été honorées, en particulier le président de la République João Lourenço et l'ancien chef de l'État angolais, José Eduardo Santos.

António França " Ndalu ", Francisco Pereira Furtado, Justino Fernandes, Dino Matrosse, Melo Xavier et Alberto Monteiro " Ngongo " ont également été reconnus.

L'organe a Pedro Garcia, comme vice-président pour le secteur de déplacement et de mobilisation, Francisco Jacinto, administration et finances, Isabel Miguel, vice-présidente pour le basket-ball, José Saraiva, responsable de l'athlétisme et Luzia Bezerra, handball.

Parmi les autres membres figurent Napoleão Brandão, gestion des documents, Mário Correia, responsable du marketing et des relations institutionnelles, Arnaldo Calado, président du conseil d'administration de l'Assemblée générale, avec Pedro Godinho comme vice-président.

L'Association des vieilles gloires du Primeiro d'Agosto a été constituée le 25 janvier 2021, mais n'a investi que ce vendredi.

Son objectif est de promouvoir et de contribuer au développement et au bien-être humain, culturel, social de ses membres, d'établir et de maintenir une bonne articulation et une collaboration fructueuse avec le club.