Angola: Le pays réaffirme son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui

Luanda — L'Angola a réaffirmé, lundi, à New York (Etats-Unis), son soutien à l'effort continu des Nations Unies pour accélérer le processus complet de décolonisation, y compris du Sahara occidental. Selon la représentante permanente du pays auprès des Nations Unies, l'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira, qui s'exprimait devant le Comité spécial de l'ONU sur la décolonisation, l'indépendance, la souveraineté et l'unité des États sont des droits légitimes de tous les peuples.

Elle a également réitéré l'appui de l'Angola aux travaux du Comité spécial et à toutes les activités visant à mettre en œuvre la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, ainsi qu'à la mise en œuvre du Plan d'action pour la Décennie internationale de l'élimination du colonialisme.

À cet égard, elle a encouragé les efforts du Comité à mettre en œuvre les principes de la Charte des Nations Unies et les objectifs de la résolution 1514 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960, concernant le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance.

Pour Maria de Jesus, toute violation de ces principes portera non seulement atteinte au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, mais favorisera également l'émergence de nouveaux conflits dans la région nord d'Afrique et sur le continent en général, empêchera aussi la possibilité de développement, d'intégration et de stabilité sur le territoire du Sahara occidental.

A cet égard, elle a jugé pertinent un dialogue politique constructif entre le Front Polisario et le Maroc, afin de parvenir à une solution réaliste, légitime et mutuellement acceptable, tenant compte des intérêts des habitants du territoire sahraoui.

" La résolution pacifique du conflit du Sahara occidental exige également la mise en œuvre des principes de la Charte des Nations Unies et des principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, notamment le respect des frontières existantes et la décolonisation par un véritable processus de l'autodétermination sous les auspices de l'ONU et de l'UA ", a-t-elle dit.

Maria de Jesus a appelé l'envoyé spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, à poursuivre les négociations avec le Front Polisario et le Maroc, afin de faire avancer le processus et de garantir au peuple sahraoui le droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, par la tenue d'un le référendum accepté par les parties et la communauté internationale.

Actuellement, il existe 17 territoires non autonomes, avec une population totale d'environ deux millions de personnes qui n'ont pas encore atteint la pleine autonomie, telle que définie par la Charte des Nations Unies.

Ces territoires sont le Sahara occidental, les Samoa américaines, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Falkland, la Polynésie française, Gibraltar, Guam, Montserrat, la Nouvelle-Calédonie, les îles Pitcairn, Tokelau, les îles Turques et Caïques, Sainte-Hélène et les îles Vierges des Etats-Unis .