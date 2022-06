Angola: La statue du roi Mundume sera installée cette année

L'érection de la statue du roi Mandume Ya Ndemufaho, souverain du Kwanhama, auparavant conditionnée par l'indisponibilité financière pour les frais de transport de la pièce de l'Espagne à l'Angola, sera réalisée cette année. La statue sera installée sur la place centrale d'Ondjiva, au centre de la ville, là où le roi Mandume a installé son Embala (Palais Royal) durant son règne.

L'information a été diffusée ce dimanche par le vice-président de la République, Bornito de Sousa, soulignant qu'une attention particulière est accordée au monument du piédestal, où sera placée la statue du roi Mandume monté sur un cheval.

"Nous pensons que dans peu de temps nous y aurons installé ce monument, constituant un point de référence pour les visiteurs", a-t-il souligné.

La statue construite en bronze mesure six mètres de long et quatre mètres de large, montrant le roi monté sur un cheval blanc, tenant une arme dans sa main droite, symbolisant la guérilla contre le colon portugais, et son chien de garde à ses pieds.

Bornito de Sousa a souligné que l'hommage au souverain, à travers la visite du mémorial d'Oihole, est une manière de rendre hommage au dévouement, à l'engagement et à la contribution apportés par le souverain à la libération du pays.

Le roi Mandume, a-t-il dit, représente la culture, l'histoire et la bravoure des peuples de cette région et du nord de la Namibie, séparés uniquement par une ligne artificielle.

Bornito de Sousa a souligné que lors de son séjour dans la République voisine de Namibie, il a découvert l'existence d'un cimetière commémoratif du roi Mandume, où, de manière symbolique, se trouve la tombe.

Né en 1892, dans la ville d'Embulunganga, commune de Cuanhama, fils de Ndemufayo et Ndapona, Mandume, le 18e souverain de la tribu Kwanhama, monta sur le trône à l'âge de 19 ans et régna entre 1911 et 1917.