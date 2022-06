Afrique: Le gouvernement définit des stratégies contre les plastiques sur la côte angolaise

Benguela (Angola) — Le gouvernement angolais préconise, dans un proche avenir, de développer des stratégies de gestion et d'éducation environnementales pour la collecte des plastiques sur les plages et leur recyclage, selon le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Filipe Zau. Le PNUE-ONU Environnement, l'agence des Nations Unies (ONU) qui coordonne toutes les actions environnementales, estime que 80% de tous les déchets dans les océans sont constitués de plastiques, appelant donc les gouvernements à mettre en œuvre des politiques pour leur réduction.

Les estimations indiquent que huit millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année, ce qui équivaut à déverser un camion à ordures en plastique chaque minute, causant des ravages sur la vie et les écosystèmes aquatiques, nuisant également à la pêche et au tourisme, avec des coûts d'au moins huit milliards de dollars (un dollar équivaut à 429 KZ), prévient l'agence.

En revanche, si l'on maintient le taux de consommation actuel des bouteilles, sacs et gobelets en plastique, qui finissent à la poubelle après n'avoir été utilisés qu'une seule fois, en 2050 les océans contiendront plus de plastique que de poissons et environ 99 % des oiseaux marins auront ingéré ces ordures.

Pour éviter que le pire n'arrive à la faune et à la flore angolaises, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement a annoncé un "paquet de mesures nécessaires" dans la phase de préparation, qui comprend la mise en œuvre d'actions contre le plastique sur la côte, qui a encore un impact sur la promotion touristique.

Ces stratégies, de portée environnementale, impliquent une plus grande attention dans la construction de projets le long de la côte angolaise avec des matériaux recyclés, à partir du plastique, a déclaré le ministre, à la fin du deuxième Conseil consultatif du secteur, à Benguela.

Il a également souligné le souci de la vie des communautés, de sorte que le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement a lancé un ensemble d'actions de résilience, avec des processus de dessalement de l'eau de mer qui peuvent atténuer les impacts de la sécheresse.

L'avancée du désert de Namibe, le plus ancien du monde, vers la province de Benguela, est une autre source d'inquiétude actuelle, comme l'explique le ministre, soulignant la nécessité d'une plus grande prise de conscience face à l'urgence d'améliorer le rapport à la Nature.

Il a également parlé de l'approbation du statut organique de l'Institut national pour la biodiversité et la conservation, les stratégies nationales pour le changement climatique 2022-2035 et l'éducation à l'environnement 2022-2050, le règlement sur les espaces verts.

En outre, il a indiqué que la Commission nationale du changement climatique et de la biodiversité et l'Observatoire du climat, entre autres, avaient été mis à jour.

Pour une courte période, a-t-il noté, la conclusion du processus de réglementation de la loi sur les zones de conservation de l'environnement, le régime de travail des employés et des inspecteurs dans les domaines de la conservation de l'environnement et leur statut de rémunération est attendue.

Selon lui, le modèle de gestion des parcs nationaux sera redéfini, à travers le partenariat international de l'ONG African Parks, notamment dans la cogestion des parcs Iona, Luenge-Luiana et Mavinga.

Zones d'intérêt touristique

La dynamisation de la mise en œuvre des zones d'intérêt et de potentiel touristique est l'une des actions dans le cadre de la stratégie de relance touristique.

De cette manière, le responsable estime que l'adaptation de l'Infotur - Cabinda, en un centre de formation technico-professionnelle pour la région Nord, permettra de combler le "lacune" dans ce domaine, compte tenu des ambitions du pays en matière de tourisme en termes de diversification et d'employabilité du personnel compétent.