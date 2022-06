Angola: L'aéroport international Agostinho Neto reçoit son premier vol expérimental

Luanda — Le vol expérimental de la compagnie aérienne angolaise TAAG a atterri à 13h00, ce vendredi, à l'Aéroport international Dr. António Agostinho Neto, à Bom Jesus (Luanda). La sortie du Boeing 777, parti de l'aéroport 04 de Fevereiro, à Luanda, marque le début du processus de certification de cet aéroport international, qui devrait durer environ 18 mois, afin de déterminer si le projet était conforme aux règles internationales de la construction d'un aéroport de ce type et s'il y a du personnel technique pour opérer dans un aérodrome de cette taille.

Le vol d'essai, sans passagers, a reçu un baptême d'arche d'eau à l'arrivée par deux voitures de la Protection Civile et des Pompiers garées sur la piste.

Le vol expérimental a servi à tester la piste, les conditions météo, la signalisation nécessaire à l'atterrissage, soit un ensemble d'aspects techniques déjà préparés depuis janvier dernier.

Le processus de certification est effectué par une équipe spécialisée et bénéficiera du soutien de certains organismes non pertinents, tels que l'ICAL - Organisation internationale de l'aviation civile, qui est le plus haut organisme de certification de l'aviation civile internationale. Le processus de certification s'étendra jusqu'en 2023.

Situé à Bom Jesus, dans la municipalité d'Icolo e Bengo, le nouvel aéroport international de Luanda, du nom du premier président de la République d'Angola, a été conçu pour recevoir 15 millions de passagers par an, dont 10 millions de passagers internationaux et cinq millions domestiques.

Il absorbera un volume de marchandises de 50 mille tonnes/an et occupe une superficie de 1 324 hectares.

L'infrastructure dispose de deux pistes doubles et est dimensionnée pour recevoir des avions de type B747 et A380 - actuellement les plus gros avions commerciaux, en plus d'envisager la construction à partir de rien d'une ville aéroportuaire qui couvrira une zone de construction de 75 km2.

La cérémonie, en présence de la veuve du premier président de l'Angola, Maria Eugénia Neto, a été marquée par un spectacle de vol à basse altitude de l'escadron FAN - SU 30, K8 avec de la fumée aux couleurs du drapeau national et le lancement de parachutistes.