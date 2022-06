Angola: Élections 2022 - L'APN présente sa candidature

Luanda — L'Alliance nationale patriotique (APN), parti sans siège parlementaire, présente lundi sa candidature aux élections législatives du 24 août en Angola, a annoncé vendredi, une source de la Cour constitutionnelle (TC). Le parti fondé et dirigé par Quintino António Moreira deviendra ainsi la troisième formation politique à remettre au TC la liste de ses candidats à la présidence de la République, au vice-président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale (Parlement), après le MPLA et la CASA-CE.

Le parti au pouvoir, le MPLA, a officialisé sa candidature le 8 juin, avec une liste de 355 députés potentiels, suivi par la coalition électorale CASA-CE, le 15 juin, avec 120 candidats.

Fondé en 2015, l'APN était le parti le moins voté lors des dernières élections législatives de 2017 avec 0,5 % des voix (34 976), un vote insuffisant pour élire un député mais suffisant pour éviter l'extinction.

Il a tenu son premier congrès ordinaire les 23 et 24 avril à Luanda, lorsqu'il a réintégré Quintino Moreira à la tête du parti, avec la promesse de rassembler dans un large mouvement tous les partis politiques éteints depuis les élections de 2012.

Lors de ce conclave, qui a réuni 301 délégués, l'APN a également promis de réunir sur une même plateforme les plus de 20 commissions d'installation qui ont été " réfusées" par le TC ces dernières années.

Après le scrutin de 2012, la Cour constitutionnelle a éteint, l'année suivante, 48 formations politiques pour ne pas avoir concouru deux fois de suite et 19 autres pour être passées sous le seuil minimal de 0,5 % des suffrages, conformément à la loi des Partis politiques.

Le Parlement angolais est composé de 220 députés, dont 130 pour la circonscription nationale et 90 pour les 18 circonscriptions provinciales à raison de cinq sièges par province.

Chaque formation politique doit proposer 130 candidats effectifs et jusqu'à 45 candidats suppléants, pour la circonscription nationale, et cinq effectifs et jusqu'à cinq suppléants pour chaque circonscription provinciale.

Chacune des 18 provinces du pays représente une circonscription, complétée par une circonscription nationale, qui compte 19 circonscriptions et 220 députés.

Les candidats doivent obligatoirement postuler pour toutes les circonscriptions.

Les élections générales en Angola entrent cette année dans leur cinquième édition depuis la fin du système de parti unique en 1991.

Le système du parti unique a prévalu dans le pays, de l'indépendance, le 11 novembre 1975, à la signature des accords de paix de Bicesse le 31 mai 1991, avec la tenue des premières élections, l'année suivante.

Après un interrègne imposé par le conflit armé qui a suivi la crise postélectorale de 1992, le pays a repris le cycle électoral en 2008, renouvelant successivement les mandats en 2012 et 2017.