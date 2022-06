Angola: Masfamu signe un mémorandum pour secourir des personnes vulnérables dans le pays

Luanda — Un mémorandum visant à développer des actions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité à travers le pays, mettant l'accent sur les enfants, les femmes rurales, les personnes âgées et les personnes handicapées, a été signé vendredi, à Luanda. Les signataires ont été le Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (Masfamu) par la directrice nationale de l'action sociale, Fátima Cabral, et la Fondation Brilhante par son directeur général, Bruno Agostinho, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un partenariat stratégique dans le cadre de la responsabilité sociale de l'Endiama, l'entreprise qui la chapeaute.

L'accord prévoit également le développement d'actions au niveau communautaire qui favorisent l'autonomisation des familles en situation de vulnérabilité sociale, ainsi que la formation du personnel des deux institutions en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence contre les groupes cibles.

Il a ajouté qu'avec cet accord, ils affineront la machine avec l'identification d'actions et passeront à des projets concrets, afin de soutenir le défi de l'Exécutif angolais d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens, d'autonomiser les familles et de laisser derrière eux l'assistanat.

Des secteurs tels que l'éducation, la santé, la formation et l'entrepreneuriat sont les domaines d'intervention, avec un accent particulier sur les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, la Fondation Brilhante assurant l'exécution des projets et initiatives prévus.

La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Faustina Alves Sousa, a déclaré qu'elle espère qu'avec cet accord, la Fondation Brilhante soutiendra des actions axées sur la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité des droits entre hommes et femmes.

La Fondation Brilhante a été créée en 2005 et cherche à changer le paradigme de l'action avec les communautés et avec les sociétés d'exploitation et les prestataires de services du sous-secteur, en pariant désormais sur le développement durable avec des actions qui ont un impact sur la population.