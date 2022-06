Angola: Des travaux de transformation de l'ancienne AN en Maison de l'Artiste débutent cette année

Benguela (Angola) — Les travaux de construction et de réhabilitation pour transformer l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale (AN) en Maison de l'artiste, Palais de la musique et du théâtre débuteront cette année, a annoncé vendredi, le ministre Filipe Zau. Construit à l'époque coloniale comme salle de cinéma à Luanda, le bâtiment est devenu le siège de l'Assemblée nationale (parlement angolais), après la proclamation de l'indépendance.

Aujourd'hui, il est inoccupé, suite à l'inauguration de la nouvelle Maison des Lois.

A l'issue du deuxième Conseil Consultatif du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, tenu à Benguela, le Ministre Filipe Zau, sans dévoiler les valeurs du contrat, a également annoncé, pour cette année, le début des travaux de réhabilitation du Centre Culturel de Huambo.

Il a admis qu'avec cela, il y aura de meilleures conditions et de plus grandes opportunités pour, à l'avenir, les artistes présentent leurs œuvres et bénéficient d'un soutien social, par le biais de la Maison de l'Artiste, " quelque chose qui ne leur était pas garanti ".

Il a souligné que, dans le cadre de la justice sociale, le secteur de la culture doit travailler pour garantir le droit d'auteur et connexes des œuvres respectives, ayant indiqué qu'à court terme, un séminaire sera organisé afin que la propriété intellectuelle des artistes angolais soit garantie.

Il a mentionné qu'à l'ordre du jour, il y a aussi l'attribution de la Carte d'Artiste et la promotion, auprès des organismes compétents, du processus d'inscription à la Sécurité Sociale de tous les acteurs de la culture et des arts.