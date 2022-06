Angola: FILDA2022 vise une participation massive des jeunes entrepreneurs

Luanda — La 37e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA2022), qui se déroulera du 12 au 16 juillet de cette année, offrira des conditions spéciales pour attirer les jeunes entrepreneurs intéressés à découvrir d'autres marchés, à promouvoir les entreprises et à vendre des produits. Pour cette édition, l'organisation compte déjà sur l'inscription de 275 des 600 entreprises prévues.

C'est ce qu'a informé ce vendredi, la secrétaire d'État à l'Économie, Dalva Ringote, lors de l'annonce officielle de l'exposition, soulignant que les jeunes entrepreneurs ont un rôle pertinent dans la diversification de l'économie, contribuant au développement humain, organisationnel et technologique de l'économie nationale.

Selon la responsable, l'agenda de l'événement comprend un séminaire de formation et d'autonomisation des jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'innovation et des technologies de l'information, appelé "Angola Startup Summit 2022", qui représente une opportunité commerciale, de partage de visions et de stratégies commerciales.

"Les technologies numériques stimulent l'émergence de nouveaux services et marchés, favorisent le développement et l'intégration de la population résidant dans des zones reculées, rendent l'accès à l'éducation et à la santé complet, ainsi que créent des plateformes d'innovation", a-t-elle indiqué.

Appelant à la participation représentative de la jeunesse, la secrétaire d'État a souligné que cette édition de la foire se déroule à un moment important de la performance de l'économie angolaise, qui émerge des effets de la crise des prix du pétrole et de la pandémie de Covid-19, démontrant une grande capacité de résilience.

Le président du conseil d'administration d'Arena Eventos, Bruno Albernaz, a assisté à l'acte, ayant déclaré, à l'occasion, que son entreprise offrira une réduction de 70% aux jeunes entrepreneurs ou propriétaires de start-up.

"C'est une valeur inférieure à celle facturée aux autres exposants", a-t-il affirmé.

Le salon se déroulera sous le slogan "Technologies perturbatrices en tant que facteur de développement économique" et réunira des pays tels que le Portugal, l'Italie, la Namibie, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Chine et la Corée du Sud.

La 36e édition de la FILDA, qui s'est tenue en 2021, du 30 novembre au 3 décembre, a réuni au moins 300 exposants nationaux et s'est concentrée sur le secteur technologique, qui soutient le développement de l'agro-industrie et de l'industrie.

L'événement a réuni des entreprises d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Argentine, de Chine, d'Érythrée, de France, d'Inde, d'Italie, de Turquie, d'Égypte, du Japon, du Liban, des États-Unis d'Amérique et du Portugal. La première Foire internationale de Luanda a eu lieu en 1983.