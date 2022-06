Afrique: CAN Féminine 2022 - La liste du Botswana contre le Burundi, l'Afrique du Sud et le Nigeria

Rodolph TOMEGAH

On connait celles qui représenteront le Botswana à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine de football.

A presque deux semaines du début de la compétition, la liste des joueuses retenues a été rendue publique ce dimanche.

Le Botswana est logé dans le groupe C avec le Burundi, l'Afrique du Sud et le Nigeria, champion d'Afrique en titre. Il jouera son premier match le 4 juillet contre le Burundi.

Voici la liste

Gardiennes (3) : Sedilame Boseja, Lesego Moeng, Marylin John

Défenseures (7) : Bonang Otlhagile, Masego Montsho, Kesegofeste Mochawe, Veronicah Mogotsi, Nancy Baeletsi, Laone Moloi, Lone Gaofetoge

Milieux (7) : Golebaone Selebatso, Mokgabo Thanda, Annah Sechane, Leano Atang Busang, Keitumetse Dithebe, Lesego Radiakanyo, Balotlhanyi Johannes

Attaquantes (6) : Thuto Ramafifi, Refilwe Tholakele, Esalenna Galekhutle, Michelle Abueng, Nondi Mahlasela, Ontlametse Gainyadiwe

