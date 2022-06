Egypte: LDC - Un médecin égyptien révèle que Salah n'était pas apte pour la finale

Mohamed Abou El Ela a révélé que Mohamed Salah souffrait d'une blessure lorsqu'il a disputé la finale perdue 1-0 contre le Real Madrid cette année.

Le médecin de l'équipe nationale égyptienne a fait des révélations choquantes selon lesquelles la star des Reds souffrait toujours de la blessure à la cuisse qu'il avait contractée lors de la finale de la FA Cup contre Chelsea. Le choc date du 14 mai, avant la finale de la C1 deux semaines plus tard. Abou El Ela accuse même l'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, de n'avoir pas empêché Salah de jouer.

" La blessure de Salah s'est produite lors de la finale de la FA Cup dans les muscles adducteurs, puis il a joué contre les Wolves (Wolverhampton) et en finale de la Ligue des champions, et tout cela en seulement 14 jours. Nous avons lu une statistique selon laquelle il est le deuxième joueur en termes de minutes jouées cette saison. ", a déclaré Abou El Ela à On Time Sports.

" Nous envoyons et recevons des joueurs avec des rapports médicaux, et Liverpool a dit qu'il avait mal et qu'il devrait passer une radiographie. Il n'y a pas de joueur à 100% en forme, mais il y a la question de savoir s'il peut se pousser et jouer sans risque. ", a poursuivi le médecin à propos de Salah (51 matchs avec Liverpool la saison dernière).