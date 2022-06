Sénégal: Les meilleurs jeux gratuits à thème de Football

Aujourd'hui, le football est le sport le plus apprécié au monde. Dans la majorité des pays, il fédère des millions de fans en plus de créer des émotions uniques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est le sport phare depuis plusieurs décennies notamment à cause du niveau des championnats, des stars comme Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo, et de la qualité des compétitions.

Il n'est donc pas étonnant de voir des dizaines de studios s'attèler à concevoir des jeux adaptés du football et à les mettre à la disposition du public. Il y a ainsi des jeux sur PC, consoles ou mobiles, mais aussi des machines à sous gratuites produites par d'excellents éditeurs pour le plus grand bonheur des parieurs. Les jeux faits par NetEnt, Betsoft, Pragmatic Play et autres font d'ailleurs partie des meilleures options pour ceux qui cherchent des jeux gratuits pour se divertir et gagner des soust. Coup de projecteur donc sur les machines à sous gratuites et autres formidables jeux gratuits pour les amateurs de foot !

Top Eleven Manager

Il s'agit d'un jeu de simulation d'équipe de football lancé par le studio Nordeus sur mobile. L'objectif comme pour de nombreux jeux de foot est de créer son équipe, d'effectuer des recrutements à l'instar du transfert de l'ivoirien Konaté Karim au Red Bull Salzbourg, tout en entraînant les joueurs et en les faisant évoluer. Le jeu permet d'établir des stratégies et de les gérer. Par exemple, vous pouvez modifier le positionnement de vos joueurs ainsi que leurs instructions et leurs appels de balle.

Sur Top Eleven, vous allez aussi prendre part à des compétitions et matchs afin de mettre en pratique vos choix et les ajuster aux besoins. Agrandir le stade, le club et vos groupes de supporters sont également certaines de vos tâches. Sur ce titre, vous pouvez recruter des superstars de niveau mondial dans le but de remporter la ligue des champions. La base de Top Eleven Manager est le jeu en solo, mais vous pouvez y jouer en mode multijoueur grâce aux tournois entre coachs et aux modes coopératifs à plusieurs équipes. Le jeu est vraiment complet et s'améliore avec les versions qui sortent année après année. Il suit le modèle économique freemium avec des options payantes permettant par exemple de jouer les matchs beaucoup plus vite. Toutefois, il est téléchargeable gratuitement sur mobile.

Football Champions Cup

Football Champions Cup est un jeu de casino virtuel dont le thème s'inspire du foot. Il est conçu par le développeur de logiciel NetEnt et est accessible sur toutes les plateformes de paris alimentées par cet éditeur depuis mai 2016. Ce titre a été lancé à l'occasion de la Coupe d'Europe (Euro) 2016 pour satisfaire les passionnés du genre. Il dispose de 20 lignes de paiement et de 5 rouleaux où vous verrez des éléments comme des maillots, des drapeaux, des gants de gardien de but, des supporters, etc. En arrière-plan, vous pouvez voir un stade en ébullition avec une foule en délire comme lors des compétitions internationales, ce qui renforce grandement l'immersion.

Dès le début, vous êtes invité à choisir un drapeau et une équipe à utiliser. Le joueur incarne ensuite le tireur puis vise l'une des quatre positions dans le but. Après, il se place sur la ligne du gardien et essaie de stopper le ballon envoyé dans l'un des quatre angles. Si vous gagnez la partie et remportez la coupe, alors vous obtenez des gains sur Football Champions Cup. Les graphismes sont excellents, la bande sonore est attrayante, et la gamme de paris large. Le jeu est une de ces machines à sous gratuites qui vous font vivre une expérience unique. Cette production est également dotée de fonctionnalités comme les free spins pour vous permettre de jouer plus longtemps et d'augmenter vos chances de succès.

eFootball PES

Le jeu PES était un des titres les plus populaires lorsqu'il s'agit de football. Conçu par le studio Konami, il a été le principal concurrent de FIFA Football depuis près de deux décennies. En 2022 Konami a renommé sa célèbre licence PES qui devient eFootball. Le jeu propose dès lors une expérience optimisée pour les mobiles. Ce changement est pourtant fortement critiqué par les clients fidèles de la franchise qui n'hésitent pas à exprimer leurs mécontentements.

Dans cette version d'eFootball, vous gérez votre équipe en contrôlant les actions et gestes de vos joueurs, l'entrainez et lui appliquez des tactiques de jeu. Il vous est aussi possible de jouer des matchs contre des adversaires en ligne depuis votre smartphone avec des contrôles tactiles améliorés et très précis. Les graphismes sont à couper le souffle et vous avez à votre disposition de nombreux joueurs répartis d'après leur rareté, force, position sur le terrain, etc. Chaque match joué par votre équipe rapporte des points eFootball soit en pièce Myclub soit en argent pour signer des stars ou recruter de nouveaux talents. Plus vous remportez de rencontres, plus vous en aurez. Cependant, vous pouvez acheter des pièces eFootball, si vos points ne suffisent pas. Les joueurs que vous recevez après achat sont pour la majorité tirés au sort, cela veut dire que vous ne les choisissez pas.

Maradona Hyperways

Il s'agit d'une machine à sous de Game Art portant sur le football, mais plus spécifiquement sur la légende Diego Armando Maradona surnommée Diego El Pibe De Oro. Ce jeu de casino rend hommage à ce célèbre joueur argentin qui a récemment tiré sa révérence. Ainsi, les fans de cette star et amateurs de foot pourront retrouver Maradona sur ce titre comportant 5 rouleaux et 60 466 176 façons de gagner en misant entre 0,4 et 40 €. Le jeu offre une nouvelle expérience et des opportunités de gains allant jusqu'à 2 000 000 € aux parieurs. En arrière-plan, il y a un magnifique terrain de foot, et sur les rouleaux vous verrez des symboles de sifflets, de crampons, de brassards de capitaine, de trophées, de ballons de foot, de maillots et des cartes d'arbitre. En jouant, il vous suffit de réaliser des combinaisons de symboles gagnants pour remporter des gains.

Dream League Soccer

C'est un excellent jeu vidéo de football à découvrir si vous n'avez pas encore eu cette opportunité. Dans le jeu Dream League Soccer, vous êtes invité à construire votre club de rêve avec plus de 4 000 joueurs à votre disposition. Ainsi, vous managez votre équipe Dream FC et contrôlez également le mouvement des joueurs en temps réel au cours des matchs grâce aux commandes. En tant que manager, vous devez vous occuper du recrutement et de la vente des membres de l'équipe. Votre objectif est de devenir une légende en jouant dans plus de 10 championnats et à travers les 8 divisions de ce jeu. Le gameplay de Dream League Soccer est semblable au mode carrière du jeu FIFA et le coût de chaque joueur dépend de son niveau. Le design est attrayant avec un fond sonore plutôt intéressant. Vous avez la possibilité de gagner des jetons afin d'acheter des joueurs en remportant des matchs, en suivant des pubs, ou en terminant des tâches. Le jeu est gratuit sur les plateformes de téléchargement.

FIFA Football

Quand on parle des meilleurs jeux vidéo de football sur PC et console, on pense directement au titre FIFA du studio Electronics Arts. Son homologue sur smartphone, FIFA Mobile, est un titre classique, mais très complet disposant d'un joystick virtuel de bonne qualité pour vous aider à réaliser des gestes techniques de haut niveau. Il contient le mode Ultimate Team qui est l'équivalent de Myclub sur PES. Le contrôle tactile déjà excellent, s'affine encore plus avec le temps afin d'offrir une meilleure prise en main. FIFA Mobile intègre des modes de jeu vous permettant de participer à des compétitions prisées telles que la ligue des champions et l'Europa league.

Avec FIFA Mobile, vous pouvez aussi créer, développer votre club, entraîner vos joueurs, participer à des rencontres, et incarner des stars du passé ou actuelles comme Zidane. De plus, au cours de chaque saison, de nombreux évènements, ligues, et joueurs vous sont proposés. Il vous est possible de défier en ligne l'équipe d'un de vos amis. Le jeu FIFA Mobile est un titre freemium, c'est-à-dire accessible gratuitement sur les plateformes, mais avec des options payantes permettant d'acheter des tirages de joueurs rares à obtenir. Il dispose de nombreuses options et fonctionnalités qui en font une excellente alternative pour jouer au foot sur mobile. Notons que le studio Electronics Arts changera le nom de son jeu FIFA en EA Sport FC suite à la fin de son partenariat avec la Fédération Internationale de Football Amateur (FIFA).

Football Manager Mobile

Football manager est le meilleur jeu de football de la catégorie simulation. Il vous permet de prendre part à plusieurs compétitions de foot, mais en tant que coach. Avec des fonctionnalités innovantes ajoutées à ce titre, il améliore l'expérience utilisateur. Sur cette production, vous pouvez faire venir des stars internationales, former des recrues et constituer une équipe très compétitive. Il est doté de 60 ligues se déroulant dans plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de constituer une équipe de réserve. C'est d'ailleurs l'un de ses plus grands atouts. Si vous adorez juste entrainer les joueurs, alors Football Manager Mobile est la meilleure option pour vous pour développer, et créer des stratégies ou techniques de jeu uniques en faisant ressortir les potentialités de vos joueurs.

Real Football

Real Football est un jeu vidéo qui semble similaire à PES et FIFA, mais qui au fond est totalement différent. Sa particularité se trouve dans le déroulement qui pour les débutants n'est pas si aisé. Cependant lorsque vous vous habituez à cela, vous y passez d'agréables moments. Cette production est fluide et comporte de magnifiques graphismes 3D et surtout de belles images. Dans Real Football, votre but est de constituer votre propre équipe, puis de développer des infrastructures comme des centres de physiothérapies, une académie de foot, des stades, et des centres de soins. Ce titre vous donne aussi la possibilité d'acheter des joueurs et d'améliorer leurs techniques ou compétences afin de remporter la coupe et le championnat. Vous pouvez jouer en ligne en mode PVP World Arena et ainsi affronter d'autres équipes de joueurs à travers divers tournois.