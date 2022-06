Sénégal: Manifestations à Dakar et Ziguinchor - L'APR condamne " la posture insurrectionnelle " de Yaw

Réagissant aux manifestations interdites de vendredi dernier ayant occasionné trois morts à Dakar et Ziguinchor, l'Alliance pour la République (Apr) " a condamné avec la dernière énergie la posture insurrectionnelle d'un groupuscule de l'opposition qui multiplie les agressions contre l'Etat et les institutions de la République, une posture qui cherche à ternir notre état de droit et la trajectoire respectée de par le monde de notre démocratie toujours citée en exemple ".

A travers un communiqué, le parti présidentiel considère, toutefois, que " c'est peine perdue au regard de leur faillite tant morale, politique que sociale ".

Le porte-parole de l'Apr, Seydou Guèye, s'est par ailleurs félicité de l'attitude de la jeunesse qui, selon lui, a refusé de se laisser instrumentaliser. " Dans plusieurs quartiers, les jeunes ont fait preuve de responsabilité et de citoyenneté agissante et active en s'opposant aux manifestants " a-t-il souligné. Saluant, dans la foulée, " la posture républicaine " des forces de défense et de sécurité qui, dit-il, ont fait preuve d'un grand professionnalisme face aux multiples provocations d'une opposition subversive qui, en réalité, ne doit s'en prendre qu'à sa légèreté et sa malhonnêteté dans la confection de ses listes pour les élections législatives.

Seydou Guèye rappelle que " pour une démocratie modèle comme la nôtre, après 16 mois d'un dialogue politique qui a permis de définir de façon consensuelle les règles du jeu électoral c'est à l'honneur du Pays tout entier de les tenir le 31 juillet 2022. On ne peut pas dans une démocratie, laisser s'installer la chienlit ".

L'Apr appelle ses militants et sympathisants à " ne pas se laisser distraire par les élucubrations politiciennes de ces opposants aux abois face au bilan du Président Macky Sall dans tous les domaines socio-économiques, dans un contexte de conjoncture mondiale marquée par une crise inflationniste à tout point de vue ".