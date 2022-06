Tunisie: USM-ESS (2-0) - Chikhaoui, le percuteur !...

Alors que ses camarades peinaient à mettre à profit les occasions créées, Chikhaoui a réussi à débloquer la situation et libérer, enfin, ses camarades.

Stade Mustapha-Ben Jannet. USM bat ESS : 2-0. (0-0 à la mi-temps). Buts de Haykel Chikhaoui (84') et Youssef Abdelli (90'+1). Arbitre central : Naïm Hosni. Arbitre VAR : Sadok Selmi.

USM : Ben Saïd, Baccar, Ouattara, Saghraoui, Bouraoui, Aholou (Amokrane 78'), Oumarou, Jelassi, Chikhaoui (Chortani 90'+3), Abdelli (Omrani 90'+5) et Aloui (Mhirsi 46').

ESS : Jemal, Benayada, Boughattas, Ben Aziza, Nawali, Abid, Mbé, Amri (Boutmène78'), Msakni 78'), Dhaoui et Aouani.

L'enjeu était tel hier à Monastir que le classico sahélien n'a pas atteint la qualité de jeu escomptée dans sa première mi-temps. C'est que le résultat importait le plus aussi bien pour l'US Monastir que pour son hôte étoilé. Le dauphin monastirien voulait à tout prix coller au leader espérantiste, alors que son adversaire, qui reste sur deux défaites, voulait à tout prix stopper l'hémorragie.

En deuxième mi-temps, les Monastiriens ont joué leur va-tout et leur abnégation a fini par payer. Un pressing constant qui a porté ses fruits et Chikhaoui de concrétiser le pressing mené par son équipe en ouvrant la marque vers la fin de la rencontre.

Pour revenir au début du match, l'enjeu pesait donc si lourdement sur les jambes des 22 acteurs sur le terrain que le jeu s'est concentré la plupart du temps à l'entrejeu et les tentatives créées de temps à autre étaient sans réel danger pour les défenses à l'image de la reprise de la tête de Zied Aloui interceptée sans difficulté par le portier étoilé Ali Jemal (21') ou encore le coup franc de Ghofrane Nawali qui passa à côté du 2e poteau (35'). Et il a fallu attendre la 42' pour assister à la première véritable occasion dangereuse du match quand, servi dans le dos des défenseurs par Msakni, le tir croisé de Yassine Amri frôla le montant gauche des filets de Ben Saïd.

C'est sur cette première grosse occasion du match que s'acheva la période initiale.

Le tout pour le tout...

De retour des vestiaires, les locaux allaient jouer leur va-tout et Faouzi Benzarti d'incorporer à la mi-temps Mhirsi à la place d'Aloui. Un changement qui allait apporter de suite une plus-value à l'animation offensive. Par ailleurs, la défense étoilée allait souffrir le martyre à cause du pressing constant opéré par l'attaque usémiste. Mais malgré toute leur bonne volonté, les attaquants monastiriens ont eu un mal fou à asseoir leur emprise, en témoigne la tentative de Youssef Abdelli qui, après avoir accéléré, tira dans les mains de Jemal (50'). Cinq minutes plus tard, les Monasitiriens reviennent à la charge : Mhirsi servit Chikhaoui dont le tir est intercepté également par Jemal (55').

Côté étoilé, une belle opportunité s'est présentée contre le courant du jeu à Amri dont, suite à une contre-attaque, le tir n'a pas été suffisamment cadré et puissant pour prendre au dépourvu Ben Saïd qui lui a fermé l'angle de tir (72').

Et alors que les attaquants monastiriens peinaient à mettre à profit les occasions créées, Chikhaoui a réussi à débloquer la situation et libérer, enfin, ses camarades. On jouait la 84' quand, servi par Abdelli, Haykel Chikhaoui reprit de la tête directement dans les filets d'un Ali Jemal, impuissant.

Un but libérateur qui reflète bien la domination des locaux durant la deuxième période de jeu. Une domination qui allait être confirmée dans le temps additionnel : Abdelli dribbla Mbé avant de tirer, sa balle s'écrasa sur le poteau gauche avant de terminer sa course dans la cage de Jemal (90'+1).

Les Monastiriens, qui en voulaient plus, ont remporté une victoire amplement méritée, confirmant leur statut de sérieux candidat pour l'octroi du titre de champion de Tunisie.