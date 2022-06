Sénégal: Lutte pour la démocratie, liberté de manifester, combat de la jeuness - Pr Abdoulaye Bathily sort du bois

L'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique (LD) est revenu sur les fondements de la démocratie au Sénégal. Pr Abdoulaye Bathily regrette la situation qui prévaut dans le pays, après de longues années de lutte pour des élections libres, démocratiques et transparentes. L'historien qui revient sur la loi portant sur la liberté de manifester déplore la "dégradation des mœurs politiques" au Sénégal. Toutefois, il est d'avis que la jeunesse se battra avec "les armes et les moyens de son époque" pour la transformation du pays. Il s'exprimait samedi dernier, 18 juin 2022, en marge de la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé "Passion de Liberté".

L'impasse politique qui s'accentue dans le pays, ne laisse pas indifférent l'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique (LD). Présentant, avant-hier, samedi 18 juin 2022 au public, son livre intitulé "Passion de Liberté", Pr Abdoulaye Bathily dit regretter que le Sénégal en soit encore là, après des années de "sacrifices" qui ont permis "d'acquérir de nouveaux droits" mais aussi d'avoir des "élections libres, démocratiques et transparentes". "En 1983, le président de la Cour suprême a dit qu'on pouvait voter sans Carte d'identité, sans isoloir. Nous sommes des Sénégalais. Pourquoi avoir peur de dire qu'on va voter pour ? Non. Il fallait lutter pied-à-pied contre tout ça, jusqu'à l'alternance : première, deuxième. Mais la lutte ne s'arrête pas à l'alternance politique. Ça, c'est une étape. Passion de Liberté aussi. Au-delà de l'alternance politique, il faut l'alternative c'est-à-dire la transformation qualitative de la société et nous n'y sommes pas encore. Les alternances se sont succédées ; mais c'est comme un travail de Sisyphe, la répétition des erreurs, des fautes et tout le monde admet", regrette Pr Abdoulaye Bathily.

L'ancien secrétaire général de la LD a également donné son avis sur la liberté de manifester au Sénégal. "Comment (comprendre) aujourd'hui, pour nous qui venons de si loin, difficilement de si loin, qu'il soit encore difficile de tenir une réunion ou une manifestation ?", s'est-il interrogé ? Non sans rappeler les fondements de son opinion. "La loi 78-02 qui règlemente les manifestations, c'est à partir de la lutte du Syndicat unique et démocratique des enseignants (SUDES) qui a été créé en 1976 parce que les partis politiques n'existaient pas. Il n'y avait que le PDS (Parti démocratique sénégalais). On ne pouvait même pas parler de réunion. Ça a été une lutte âpre pour que cette loi 78-02 vienne donner un semblant de droit. Mais on a vu, dès le départ, que chaque fois qu'on déposait une demande de manifestation, que ce soit, par la suite au niveau politique et au niveau syndical et autres, on dit oui le droit est là, mais toujours les préfets, les gouverneurs disent : on va restreindre ça. Pour quelle raison ? On n'a pas suffisamment de forces pour encadrer la manifestation ; mais on a suffisamment de forces pour la réprimer (... )", a dit Pr Abdoulaye Bathily.

L'historien qui dit avoir toujours milité pour "une démocratie apaisée", n'a pas manqué de se prononcer sur la corruption et les détournements de fonds. "A l'époque, quand on parlait de corruption, de détournements, c'est comme si Dieu nous regardait : vous n'avez rien vu encore. J'ai même été dans un gouvernement de majorité présidentielle, j'ai eu l'honnêteté de le dire avec mes collègues du Parti socialiste (PS), du PGS à l'époque dans le gouvernement. Rare était un ministre qu'on dira, il était millionnaire ou il avait une ou deux maisons. Ça n'existait presque pas ou on ne pouvait compter ça sur les bouts des doigts", a fait savoir l'historien.

"IL Y A UNE DEGRADATION DES MŒURS POLITIQUES AU SENEGAL"

Ce qui permet au professeur de dire qu'il y a, aujourd'hui, "une dégradation des mœurs politiques dans notre pays". "Ce n'est peut-être pas au Sénégal seulement parce que je voyage souvent sur le continent et je le vois ; mais il faut balayer devant sa porte. Il y a une dégradation des mœurs politiques, l'ébranlement de la fibre morale des citoyens parce que les dirigeants ne donnent pas l'exemple. Pour qu'une société avance, il faut qu'elle accepte la critique. Il faut qu'elle sache se remettre en cause. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui", a-t-il soutenu. En ce sens, il considère son nouveau livre comme une "réflexion sur les problèmes de notre pays aujourd'hui, de l'Afrique d'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est".

"La jeunesse se battra avec les armes et les moyens de son époque"

Cependant, l'ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale affiche son optimisme quant à la transformation du Sénégal par la jeunesse. "Je ne suis jamais pessimiste. Une société se pose toujours des questions et elle en a la solution. Il n'y a que les naïfs ou les ignorants qui pensent que c'est leur tour, ils sont là et qu'ils peuvent s'imposer. Il y a des dynamiques sociales qui s'imposent toujours aux individus avec leur ambition. Le Sénégal se transformera. Cette jeunesse-là que je vois aujourd'hui, elle se battra avec les armes et les moyens de son époque, qui ne sont pas les armes et les moyens de notre époque. Ça aussi, nous devons avoir nous-mêmes l'humilité. Nous ne sommes pas plus héroïques que cette jeunesse. La jeunesse est un moment dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain ; donc moi, c'est avec beaucoup d'optimisme que je vois l'avenir de ce continent parce que partout où je vais, ce bouillonnement même jusque dans les excès, il faut l'accepter parce que les excès aussi sont produits par ceux qui sont en face. La passion de liberté a pris chacun d'entre nous. C'est cette passion de liberté que je vois chez les jeunes d'aujourd'hui. Je les encourage à ça naturellement, avec humilité. Il faut améliorer les choses ; mais c'est par la lutte, comme disait Thomas Sankara, qu'on se libère. Ce n'est pas par la soumission qu'on se libère", a déclaré Pr Bathily.

"Passion de liberté" ou le refus de la soumission, de l'injustice,le combat pour la liberté...

Pr Abdoulaye Bathily indique que son nouveau livre, "Passion de Liberté", consiste à "apporter sa part d'expérience à la jeune génération". "Ma vie individuelle n'a pas en réalité d'intérêt si elle ne peut pas servir à la collectivité dans un sens ou dans un autre. Et, en tant qu'homme public, j'ai essayé dans ma vie d'apporter une contribution à l'évolution de notre société. Ma passion de liberté, j'ai essayé de la montrer à travers mon itinéraire, que ce soit face aux brimades, à l'école coranique, à l'école primaire, au Prytanée militaire, à l'université, dans l'Armée où nous étions conscrits de force, mais je n'ai jamais accepté tout cela comme une fatalité. L'homme doit toujours essayer de se surpasser. Ma passion de liberté, c'est le refus de la soumission. Ma passion de liberté, c'est le refus de l'injustice. Ma passion de liberté, c'est le combat pour la liberté des autres. Ma passion de liberté, c'est pour tout un chacun l'amour de la patrie, de son pays, de notre continent, l'Afrique, passion de lutter pour la liberté de ce continent meurtri, ce continent soumis que nous devons avoir comme devoir de libérer de manière collective", a déclaré l'ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Afrique Centrale. Il a profité de l'occasion pour annoncer la sortie prochaine de ses deux ouvrages sur la crise au Mali et sur son expérience sur l'Afrique Centrale.