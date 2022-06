Tunisie: USBG - Sans enjeu réel

Pour Hakim Aoun, le match contre le CSS sera une simple répétition dans la perspective des demies de Dame Coupe.

Avec peu de chance de redresser un sort déjà scellé en phase du play-off, les " Jaune et Noir " consacreront le principal de leurs ressources physiques et mentales pour le prochain rendez-vous en Coupe de Tunisie, à leurs yeux plus important qu'un match de championnat où il n' y a plus de véritable enjeu après les sept matches qui ont maintenu l'USBG à la dernière place sans trop d'espoir pour la quitter à l'issue des trois rencontres qui restent à disputer.

Après la dure épreuve des quarts de finale qui les a fait tellement souffrir physiquement et mentalement avant d'obtenir une douloureuse qualification après prolongations et une série dramatique de tirs aux but, émaillée de gros incidents au détriment d'un CAB assez fougueux et qui a vendu chèrement sa peau, le tandem Hakim Aoun-Larbi Jabeur pense avant tout à ménager ses joueurs après leur grande débauche d'énergie pour leur donner une bouffée d'oxygène et leur faire retrouver de la fraîcheur physique avant la demi- finale tant attendue, et avec elle l'espoir d'une qualification en finale, seul objectif qui leur reste pour sauver une saison pas très glorieuse malgré une première phase de championnat réussie.

Farhati dans les buts, Rejaïbi " out "

Pour ce match donc sans gros enjeu contre le CSS , où toute prise de risques inutiles pourrait compromettre l'objectif indiqué devenu une priorité, on reverra Noureddine Farhati dans les buts à la place de Ali Ayari, aligné imprudemment face aux Cabistes, alors que son affaire de dopage n'a pas encore été tirée au clair en l'absence de classement sans suite du dossier. Ali Ayari a fait l'objet de réserves formulées et confirmées par le CAB pour participation estimée non régulière au match de Coupe remporté par l'USBG.

Il est fort probable aussi que l'attaquant Adem Rejaïbi ne soit pas de la partie suite à la grogne qu'il a suscitée dans le camp des fans " Jaune et Noir " pour avoir raté deux fois le tir au but décisif et avoir failli être le responsable et le bouc émissaire parfait au cas d'une élimination. Ce sera à coup sûr l'occasion pour Fakhreddine El Ouji d'aspirer à être titulaire et à faire avec Whadhah Zaïdi un beau tandem de joueurs de couloir de soutien à Rafik Kamergi, qui sera confirmé pour être le baroudeur dans une ligne d'attaque pas très percutante. Il sera sans doute trop isolé pour faire le poids et peser sur une défense sfaxienne assez vigilante et fort musclée.