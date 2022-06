Tunisie: Nouvelles techniques commerciales - Les "personal shoppers", ça marche !

Le "Personal Shopper" est une nouvelle technique qui va faire évoluer les méthodes de vente. Par le biais de ce nouveau métier d'avenir, dites adieu à la corvée des courses.

Autrefois réservée à une clientèle confidentielle, la pratique de cette nouvelle tendance se généralise. Faire appel à un "personal shopper " est désormais possible en Tunisie. Comment ce service fonctionne-t-il ?

Il date de bien avant les années 2000, le métier de "personal shopper" a longtemps été associé au luxe dans de nombreux grands magasins du monde. Le "personal shopper" travaillait pour des clients fortunés et proposait ses services à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Son objectif est de faire du shopping pour un client, en proposant des pièces qu'il peut apprécier et en se basant sur ses goûts personnels.

Progressivement, ce métier a connu son apogée dans les centres commerciaux, où les clients pouvaient déposer une liste d'objets à acheter. Le service est notamment très utilisé en période de rentrée scolaire dans les enseignes de bureautique ou les boutiques spécialisées. Cela permet aux parents d'éviter la corvée des courses de rentrée, tout en profitant de tarifs attractifs.

"A votre service ", c'est le mot d'ordre !

En Tunisie aussi, le phénomène commence à se faire connaître. D'ailleurs, plusieurs sites sont destinés au métier de "personal shopper". Et certains essaient même d'expliquer à leurs clients potentiels la nature de leur travail et ses conditions. "On est à votre service pour passer des commandes et faire vos achats chez toutes les marques internationales. On se charge pour régler en devise votre commande et la livrer jusque chez vous en Tunisie", "Je suis votre personal shopper en Tunisie, je fais le shopping pour vous dans n'importe quelle boutique sur Tunis avec 20% de commission", "Nous mettons à votre service un shopping déco exclusif à Tunis.

Nous vous ferons profiter de notre expertise afin de mieux vous orienter dans vos achats. Vous êtes trop occupé et vous avez envie de donner un coup de frais à votre intérieur, nous sommes toujours à l'affût des dernières tendances, nous saurons vous dénicher la perle rare"... Voici quelques mentions lues sur quelques-uns des sites spécialisés dans cette nouvelle activité en Tunisie. Il paraît que la tendance marche bien !

Comment ça marche ?

Appelé aussi "commis aux commandes personnelles" ou "assistant d'achat", le "personal shopper" est une personne qui exerce un métier qui consiste à donner des conseils à des particuliers. Il les oriente dans le choix des produits qui conviennent à leurs modes de vie. Celui-ci intervient surtout dans le choix de leurs styles vestimentaires.

Parmi ceux qui exercent ce métier, d'autres sont recrutés par des grands magasins ou des boutiques. Il est désormais possible d'exercer ce métier également pour son propre compte. Et il est important de savoir que certains offrent des services en ligne. "Un personal shopper a pour mission de prodiguer des conseils et de coacher. Bien avant de se mettre au travail, il entretient une discussion avec son client. Au cours de ce dialogue, il pose différentes questions lui permettant de mieux comprendre les goûts, les envies vestimentaires et la sensibilité de son client.

Aussi, il s'informe du montant que le client est prêt à décaisser pour ses besoins", nous explique Sami, un "personal shopper", qui opère depuis deux ans pour son propre compte. Après ces informations recueillies, Sami commence son travail proprement dit. Cela consiste à rechercher les modèles, des styles répondant aux attentes du client et à repérer les boutiques capables de fournir les vêtements recherchés. Il soumet, ensuite, ses intentions à son client. Une fois que celui-ci les valide, il lui fait essayer les produits aux lieux de vente.

Selon ce "personal shopper", certaines compétences sont requises pour pouvoir exercer ce métier. "Il est important d'avoir certaines qualités et il faut également être un passionné de la mode. Un personal shopper est quelqu'un qui possède un grand sens de l'esthétique. Il est tout le temps informé des nouveautés, maîtrise la science des couleurs et les codes vestimentaires. Parmi ses autres compétences, il y a sa capacité psychologique, sa sensibilité au service des clients, sa diplomatie et sa rigueur dans la gestion financière", dévoile Sami.

Est-ce vraiment bien le personal shopping ?

D'après certaines " personal shopper", ce métier compte un bon nombre d'avantages. La personne contactée bénéficie d'un large carnet d'adresses, d'idées originales, de conseils personnalisés et on peut apprendre sur le terrain pour devenir autonome. Mais aussi, il ne faut pas nier les points négatifs de ce métier. "C'est un sacré budget et cela demande du temps, une demi-journée en général. De plus, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Même si le bouche-à-oreille marche bien, il faut faire confiance à une vitrine, un site internet... ", confirment certains.

"Mais les personal shoppers d'aujourd'hui ont même trouvé une astuce pour ceux qui n'ont ni le temps ni l'envie de faire du shopping. C'est le personal shopper en ligne. Sur base d'un questionnaire qui teste les goûts du client, le personal shopper compose plusieurs tenues qu'il glisse dans une "malle". Le client reçoit cette malle chez lui et est libre de renvoyer gratuitement ce qui ne lui convient pas. Le personal shopping vient donc à vous, chez vous. Mais encore faut-il que vous preniez le temps d'essayer les tenues... ", révèlent d'autres.