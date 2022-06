Congo-Brazzaville: Conférence-débat - Réflexions pour endiguer la violence en milieu juvénile

Un focus a été organisé le 16 juin au siège de l'association SOS aux mineurs, dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice Lumumba? à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. "Education des jeunes sur la violence en milieu scolaire et dans les quartiers " a été le thème de la conférence-débat qui a réuni les responsables du système éducatif, les parents d'élèves, les responsables des églises, tous animés par le souci d'amorcer des approches de solutions contre le phénomène de la violence perpétrée dans les établissements scolaires et dans les quartiers par les enfants et les jeunes.

En souhaitant la bienvenue à ses hôtes, Bernadette Pembé, présidente de SOS aux mineurs, a rappelé que c'est depuis le 16 juin 1991 que l'Organisation de l'unité africaine a initié cette journée en souvenir du massacre des centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, par le pouvoir ségrégationniste de l'apartheid. Cette journée permet ainsi de faire un état des lieux sur l'amélioration des conditions de l'enfant africain et d'agir le cas échéant.

En présentant le thème choisi, les animateurs de SOS aux mineurs ont axé leur communication sur la restauration de la morale, de l'éducation civique et de toute éducation ayant pour base la citoyenneté dans les établissements scolaires, dans les églises et autres lieux publics, des valeurs qui façonnent des citoyens responsables, modèles et intègres. La vulgarisation de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant au Congo, la restauration de la discipline en milieu scolaire, l'intensification des actions d'éducation dans les familles, les quartiers et autres lieux publics sont également des activités reconnues unanimement par les participants.

Ainsi, la constance s'est dégagée pour que les pouvoirs publics, les parents d'élèves, les hommes d'église, les acteurs de la société civile s'impliquent sans réserve dans ce combat contre la violence à l'école et dans les quartiers.

Signalons que l'association SOS aux mineurs a pour objectifs de contribuer au bien-être social des mineurs au Congo, d'amener les mineurs et les jeunes à renoncer à la consommation de la drogue, de contribuer à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, de plaider en faveur de l'éducation des mineurs et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, de lutter contre les violences ayant pour base le genre.