Afrique Centrale: MT180S 2022 - Elina Maroussia Ango Obiang representera le pays à la finale internationale

Etudiante au département de géographie à l'Université Omar Bongo (UOB), c'est elle, Elina Maroussia Ango Obiang, qui a su tirer son épingle du jeu à la faveur de la finale nationale du concours "Ma Thèse en 180 secondes" dans sa 4e édition. Elle ira au Canada en octobre prochain pour défendre les couleurs du Gabon.

Devant un public divers, les quatre candidats finalistes de cette année ont démontré qu'ils méritaient tous la première place. Organisé par le Bureau national de l'Agence Universitaire de la Francophonie ( AUF), le Campus Numérique Francophone de Libreville (CNFL), avec l'appui de la Représentation pour l'Afrique centrale de l'OIF, et plus autres partenaires, ce concours francophone a pour objectifs entre autres "de mettre en lumière la relève scientifique dans toutes les disciplines ; d'encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche ; de les sensibiliser à l'importance du dialogue entre les sciences et la société ; de leur permettre de réseauter avec des chercheurs d'autres disciplines et d'autres pays, tout en valorisant la langue française ainsi que de favoriser l'ouverture à d'autres publics, d'autres rencontres, d'autres cultures"a indiqué Joseph INDJENDJE, Représentant du Bureau national de l'AUF au Gabon.

Prenant la parole au nom de la Représentation de l'Organisation Internationale de la Francophonie pour l'Afrique Centrale, Kanel Engandja-Ngoulou a signifié qu' "en s'engageant et en procédant ainsi, il est possible de mieux préparer les jeunes générations à jouer efficacement le rôle qui est le leur sur nos chantiers de développement. Ne l'oublions pas, les jeunes constituent un capital pour l'action d'aujourd'hui et une espérance pour les projets futurs. Ils sont au cœur des initiatives de la Francophonie".

Sur la scène on a assisté tour à tour au passage de Jean Fulbert Obale Mebiame de l'UOB, avec sa thèse intitulée : " Contribution à l'étude de la pêche artisanale maritime Bantu et non Bantu au Gabon " dirigée par Pr Patrick Mouguiama-Daouda ; Robert Vancelas Obiang Zogo de l'UOB, avec pour titre de thèse : " Analyse de la pollution atmosphérique urbaine à l'aide des données multi-sources : le cas de Libreville de 2016 à 2022 ", dirigée par Clet Mesmin Edou Ebolo ; Guy Cédric Ondo Meye de l'École doctorale des Grandes Écoles de Libreville avec pour thèse

" Pour une restructuration de la communication au sein des collectivités locales au Gabon, le cas de la mairie de Libreville " dirigée par Pr. Anaclet Ndong Ngoua ; enfin Elina Maroussia Ango Obiang de l'UOB, avec pour thèse " La problématique du développement des ports gabonais par l'acquisition des flux de trafics nationaux et internationaux ", dirigée par Léandre Edgard Ndjambou. Au final, la compétition a connu trois (3) lauréats, à côté du 1e prix, le 2e prix est revenu à Guy Cédric Ondo Meye de l'École Doctorale des Grandes Écoles de Libreville. Robert Vancelas Obiang Zogo de l'UOB quant a lui a obtenu le 3e prix et le prix du public.

Elina Maroussia Ango Obiang a exprimé sa joie après cette victoire : "aujourd'hui, ma joie est grande d'être la lauréate de ce concours. J'éprouve une certaine satisfaction et reconnaissance que mes travaux de recherche sont désormais connus du grand public. Aussi, cette aventure m'a-t-elle permis de découvrir d'autres doctorants d'autres horizons, avec des thématiques aussi pertinentes que prometteuses pour notre pays. Le rêve de tout doctorant est de faire de la recherche, de partager ces recherches aux générations à venir et que nos recherches servent et aident à la prise de décision. Et la grande finale internationale qui aura lieu en octobre au Canada, est une opportunité pour moi d'aller non seulement faire connaître mes travaux, mais de relever un challenge intellectuel".

Sur les quatre éditions déjà organisées au Gabon du concours " Ma thèse en 180 secondes ", Ango Obiang est la deuxième femme à remporter la finale après Achtone Christy Nkollo, vainqueur de la finale nationale 2018. Elle défendra les couleurs du pays à la finale internationale qui aura lieu au Canada le 6 octobre 2022.