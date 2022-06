Sénégal: Le Consortium panafricain des compétences en synergie invite les acteurs à un "ressaisissement total"

Dakar — Le Consortium panafricain des compétences en synergie (CPCS) invite tous les acteurs sénégalais "sans exclusive" au "ressaisissement total, dans le respect des valeurs de la République et de la démocratie".

Dans un communiqué transmis à l'APS, le CPCS, une coalition d'entités et d'acteurs de la Société civile africaine et de la diaspora, qui œuvrent en synergie, lors des processus électoraux pour la consolidation démocratique sur le continent, s'incline devant la mémoire des trois personnes tuées vendredi lors de la manifestation interdite de la coalition de l'opposition Yewwi askan wi.

Selon elle, "les législatives du 31 juillet (... ) s'assombrissent avec des velléités de violences ou d'actes ourdis pour en découdre, sortant du cadre du respect des valeurs démocratiques, de la courtoisie, et de l'élégance républicaine".

Le CPCS appelle les acteurs politiques à "la responsabilité dont ils peuvent savoir en faire preuve, avec un sens de dépassement de soi (... )".

Ses responsables encouragent "toute initiative ou toute entreprise citoyenne de voie de conciliation possible des points de vue des antagonistes, et ceci par le dialogue (... .)".

Le CPCS, qui avait observé les élections territoriales en janvier, salue "les initiatives de réactions positives et d'exhortation à la paix, lancées par des organisations de la Société civile sénégalaise, notamment le Collectif ou Conseil des imams, religieux et oulémas du Sénégal, ainsi que les actions inlassables des chefs et guides religieux, sans oublier la structure Afrikajom Center, de Alioune Tine".

Il encourage "l'ensemble des organes en charge des questions électorales (... ) à continuer leur travail républicain de hauteur de vue, pour un scrutin législatif 2022, réussi et apaisé in fine, en République du Sénégal".

Pour le Consortium, la Charte de la non-violence, signée par certains acteurs politiques lors des élections du 23 janvier, "pourrait être un formidable et efficace outil, avec l'apport sincère de tous, lors des prochaines étapes du processus électoral de ces législatives du 31 juillet 2022 dont la campagne proprement dite démarre bientôt".

Il estime que "l'intérêt ultime et supérieur", "les vertus de la sagesse, de la responsabilité citoyenne, de la hauteur de vue de savoir toujours se transcender pour son pays" sont "des valeurs ancrées dans les gênes de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais, qui ne doit jamais s'en départir ou ne doit jamais cesser de s'en servir".

"Puissent enfin, ces vertus et valeurs cardinales, demeurer et rester le comburant utile, pour que l'îlot de lumière sénégalaise qui est très appréciée de par son symbolisme unique et de fierté (... ) ne s'éteigne point ou ne chavire point (... )", prie le Consortium.

Des affrontements ont éclaté, vendredi, entre les forces de l'ordre et les militants de la coalition de l'opposition Yewwi askan wi, faisant trois morts à Dakar (01), Bignona (01) et Ziguinchor (01).

Les rassemblements ont été interdits par les autorités pour, entre autres, "menaces de troubles à l'ordre public".

Après avoir mobilisé du monde le 8 juin à la Place de la Nation, la coalition de l'opposition Yewwi askan wi avait prévu de manifester à nouveau pour protester contre le rejet de sa liste de candidats à la proportionnelle des élections législatives du 31 juillet.