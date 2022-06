Algérie: Ecole supérieure des transmissions de Koléa - Sortie de 12 promotions d'officiers

Tipasa — L'Ecole supérieure des transmissions Adelhafidh-Boussouf de Koléa (Tipasa) a abrité, dimanche, une cérémonie de sortie de 12 promotions d'officiers ayant bénéficié d'une formation militaire de niveau supérieur.

La sortie de promotions, baptisée du nom du chahid "Ahmed Belhadj", a été présidée par le chef du département des transmissions et des systèmes de renseignement et de guerre électronique au ministère de la Défense nationale (MDN), le général Youcef Nabil Titouche, en présence de cadres supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP) et de membres de la famille du chahid, honorée à l'occasion.

Outre la 83e promotion des officiers de perfectionnement des transmissions et systèmes de renseignement, considérée comme la plus ancienne spécialité de l'Ecole supérieure des transmissions de Koléa, les promotions sortantes ont englobé la première des officiers spécialisés en "transmissions et systèmes de renseignement", la 33e des officiers de commandement et d'état major "transmissions et systèmes de renseignement", la 15e des officiers de commandement et d'état major "guerre électronique", 30e des officiers de perfectionnement "guerre électronique", la 11e des officiers de perfectionnement "systèmes d'informatiques et commandement" et la 27e des officiers d'application des transports militaires.

A cela s'ajoutent, la 9e promotion d'élèves officiers en guerre électronique "section Radio", la 11e en "systèmes informatique et commandement", la 6e d'élèves-officiers actifs détenteurs de Master spécialité électronique et systèmes de communications, et la 3e d'élèves-officiers actifs en post- graduation Master spécialité des systèmes de renseignements et la 12e promotion en système LMD, électronique et informatique.

Dans son allocution à l'occasion, le commandant de l'Ecole, le colonel Farid Benhadid, a souligné que les "promotions sortantes, englobant des officiers de pays amis et frères, ont bénéficié d'une formation militaire théorique et appliquée de haut niveau, qui leur permettra, à l'avenir, d'accomplir leurs missions avec professionnalisme, notamment dans les domaines des transmissions, de la guerre électronique, des systèmes informatique et commandement et la sécurité des systèmes de renseignements.

Assurant que le Haut commandement de l'ANP a mobilisé tous les moyens pour leur garantir une formation supérieure selon les objectifs fixés, il a, aussi, lancé un appel aux officiers diplômés pour "la mise en application des connaissances et compétences acquises, au sein de leurs unités respectives".

Après le passage en revue des carrés des officiers sortants par le général Titouche, les élèves ont prêté serment, avant la remise des grades et diplômes aux majors de chaque promotion, puis la passation de l'emblème national à la promotion entrante.

La cérémonie, marquée par la présence des familles des élèves diplômés, a aussi donné lieu à la tenue d'une exposition sur le bilan des activités de cet établissement de formation militaire, ainsi que de projets réalisés, par ses élèves, dans différentes spécialités militaires.

Les promotions portent le nom du martyr "Belhadj Ahmed". Il est né en 1927 à Bou Ismail (Tipasa), dans une famille paysanne modeste et patriotique.

Il rejoint les rangs de la Révolution en 1956, et fut chargé de la formation d'une cellule pour la mobilisation des algériens et le soutien de la guerre de libération nationale, avant son arrestation par les forces coloniales dans des circonstances mystérieuses. Il s'avéra, par la suite, qu'il a été exécuté le 13 février 1957 sans procès aucun.