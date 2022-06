Algérie: Alger - Plan spécial de la GN pour sécuriser la saison estivale 2022

Alger — Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a mis en place un plan spécial pour la sécurisation de la saison estivale 2022 dans les lieux très fréquentés durant cette période comme les plages et les complexes touristiques, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

Dans le cadre des efforts visant à garantir la quiétude des citoyens, à sécuriser les plages et à assurer la sécurité routière au niveau de la capitale, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a mis en place un plan spécial pour la sécurisation de la saison estivale 2022 dans les lieux très fréquentés durant cette période de l'année comme les plages, les complexes touristiques et les lieux de villégiature et de loisirs, a précisé la même source.

A cet effet, les dispositifs statico-dynamiques de la Gendarmerie nationale seront appuyés par des sections de sécurité et d'intervention et des groupes cynophiles pour la sécurisation et la surveillance des zones à forte concentration d'estivants (plages et complexes touristiques), notamment les lieux isolés susceptibles d'attirer les délinquants, tels que les plages non surveillées.

Les éléments de ce corps de sécurité veilleront aussi à la stricte application de la réglementation relative à l'utilisation des différentes embarcations qui ont interdiction de s'approcher des lieux de baignade.

La Gendarmerie nationale veillera également, dans le cadre de ce plan, à la sécurité routière afin de protéger les usagers de la route durant cette période marquée par un trafic dense, notamment à travers des campagnes de sensibilisation.

Par ailleurs, et en matière de salubrité publique, les unités de la Gendarmerie nationale consacreront leur activité à la prévention et à la répression des infractions liées à l'hygiène publique et à la lutte contre toute activité commerciale ne respectant pas les normes en vigueur.