Afrique de l'Est: Remède miracle !

Les tensions ont ressurgi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à la suite de l'assassinat d'un militaire congolais au niveau du poste frontalier de deux Nations. Ces affrontements donnent matière à réfléchir aux dirigeants qui, visiblement, préfèrent la voie de la diplomatie. Cependant, entre la diplomatie et le rapport des forces, le peuple congolais veut un remède miracle au plus vite pour mettre fin à ce calvaire, cette agression abjecte et répétitive du Rwanda, présenté comme le principal pays qui alimente et encourage le M23.

Lors du Conseil de Ministre, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi n'était pas allé par 4 chemins. De la situation sécuritaire à l'Est du pays, il a annoncé au Conseil que la situation sécuritaire est grave. Car, la RDC fait face à une agression de la part du Rwanda, agissant sous couvert du M23, agression qui viole tous les traités internationaux.

Plus loin, il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences, et de nous mobiliser derrière nos forces de sécurité et de défense pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Invite-t-il le Gouvernement à mettre tout en œuvre pour soutenir nos militaires au front, le Président de la République a exprimé la solidarité de toute la Nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre. Il a demandé aux Congolais et Congolaises de respecter l'ordre établi et d'éviter de tomber dans le piège de la xénophobie.

Les faciès des uns ou des autres ne doivent pas ouvrir la voie à la discrimination ou aux menaces. Le VPM Ministre de l'Intérieur a été chargé de suivre cette question de très près. Le Président de la République a tenu à rassurer le peuple Congolais qu'il ne ménage aucun effort tant sur le plan militaire que diplomatique pour que la paix et la sécurité soient rapidement rétablies, et que les agresseurs soient boutés hors de notre territoire. Diplomatie, rapport des forces, l'heure de la victoire a sonné, remède miracle, l'heure de la victoire a sonné !