Ile Maurice: Trail de Rodrigues - Liraud Flore et Anne-Marie John dominateurs

Il n'y a pas eu de surprise au terme du 51km, soit l'épreuve la plus longue de cette 12e édition du Trail de Rodrigues. Au tableau masculin, le Rodriguais Liraud Flore s'est distingué en bouclant le parcours en 5h32mn32s devant le combatif Patrice Cham Seem (5h33mn41s).

Chez les dames, Anne-Marie John a aisément réglé la course comme l'on pouvait s'y attendre. Elle a été créditée d'un chrono de 6h39mn27s.

Epuisé mais satisfait. Malgré sa brillante victoire, Liraud Flore sera passé par toutes sortes d'émotions avant de célébrer timidement sa victoire en traversant la ligne d'arrivée sous un tonnerre d'applaudissements. Le traileur nous raconte les obstacles qui l'ont fait douter à un moment. "Cela n'a pas été trop évident. Même si j'ai eu l'opportunité de m'entraîner convenablement, le parcours a tout de même réservé quelques surprises", a expliqué Liraud Flore une fois sa course terminée.

C'est tôt dans la matinée d'hier que les coureurs engagés dans le 51km se sont élancés à côté du Tekoma Hotel. Alors qu'il faisait encore nuit, les traileurs ont pu profiter d'une légère brise pour prendre le meilleur départ possible. Mais les choses se sont corsées ensuite. "La course a été assez facile au départ parce que nous avions débuté dans le noir. A partir d'Anse Raffin, les choses sont devenues un peu plus compliquées et les 35 km bouclés ont commencé à peser dans les jambes", confie le vainqueur du 51km.

Ayant pris le meilleur départ, Liraud Flore se fera distancer par Patrice Cham Seem au premier ravitaillement, soit sur la plage de Graviers. Il reviendra à la hauteur de Chan Seem à la montée Tuyau avant de distancer son rival quelques kilomètres plus loin. "J'ai essayé de gérer au maximum ma course à partir de cet instant. Désormais mon objectif demeure le Dodo Trail prévu le 16 juillet à Maurice. Je vise une belle performance au 50km", a conclu le chouchou des Rodriguais.

Au tableau féminin, elles étaient cinq à se présenter sur la grille de départ et Anne-Marie John n'aura jamais été mise en difficulté par ses adversaires mais plutôt par les éléments. "Tout s'est bien passé au début mais lorsque le soleil a pointé son nez, les choses ont été rendues difficiles. Mon organisme en a souffert surtout à Maréchal et à Montagne Croupier", relate cette ancienne karatéka.

Pas de bagarre au 28km

Ce premier trail long servira surtout à sa préparation pour le Dodo Trail. "Je pense que je me suis bien débrouillée pour ce premier 50km. Le mot d'ordre était de gérer mon effort et de m'hydrater convenablement. Je remercie Morpho Gym et toute mon équipe pour leur soutien. Je me sens bien mieux préparée pour le Dodo Trail." Agée de 31 ans, AnneMarie John n'a débuté le trail qu'en 2018. Elle ne mettra pas longtemps à percer dans cette discipline avec un premier titre l'année suivante sur le 15km avant de récidiver en 2020 sur le 20km.

L'absence de coureurs originaires de l'île de la Réunion s'est fait sentir au niveau des résultats notamment. S'il n'y a pas eu de belles bagarres sur les différents tracés, l'ambiance aura toutefois été au rendez-vous. On notera 15 participants au 51km, 23 sur le 28km, 93 au 16km et 286 coureurs sur le 7km où un rajeunissement des participants aura été constaté.

Intercalé entre le trail long et le trail court, celui du 28km a été dominé par Merlanedy Castel-Gentil chez les femmes et par Brian François Fils chez les hommes. La première nommée a réalisé un chrono de 3h34mn08s. "Ce fut une course difficile d'autant plus que j'ai fourni un peu trop d'effort en première partie. Cela a joué contre moi ensuite. Je suis tout de même satisfaite de cette victoire qui représente beaucoup pour moi. Je remercie mon coach Elvino Pierre-Louis pour son encadrement", explique celle qui compte s'aligner sur le 75km en novembre.

L'explication tant attendue chez les hommes aura finalement tourné court avec une victoire écrasante de Brian François Fils. Ce dernier a achevé sa course en 2h29mn04s loin devant son rival Damien Ravina (2h40mn51s). "Je pense que tout le monde est unanime à dire que la course a été difficile mais je me suis bien entraîné pour ça. Je suis resté patient jusqu'aux sept derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée où j'ai pu faire la différence. A partir de ce moment j'ai fourni plus d'efforts. Je remercie ma femme pour son soutien chaque jour", a-t-il confié.

Pour sa part, cette deuxième place n'a pas semblé décevoir nullement Damien Ravina. Il s'est même permis d'esquisser quelques pas de danse une fois la ligne d'arrivée franchie pour le plus grand bonheur des spectateurs. La 13e édition du Trail de Rodrigues arrivera très vite puisqu'elle est prévue pour le 6 novembre. Elle comprendra cinq épreuves. Le départ sera donné à minuit et les coureurs feront un tour complet de l'île.

Malika Ramasawmy impériale

Les deux star runners originaires de Maurice ont, eux, connu des fortunes diverses. Engagée sur le 16km, Malika Ramasawmy n'a pas eu de concurrente à sa mesure. Elle a largement terminé devant ses rivales et a bouclé sa course en 1h45mn30s. En revanche, Badal Dusooa a dû se contenter de la 7e position sur le 28km avec un chrono de 1h28mn26s. "Je me suis perdu mais je suis heureux d'avoir pu terminer la course", a résumé ce dernier. A en croire Malika, la course n'aura été qu'une formalité malgré un léger pépin.

"Je me suis perdue à un moment et ce sont des passants qui m'ont aidée à retrouver le sentier. Après ce petit souci, je me suis surpassée durant l'épreuve car je ne voulais pas décevoir ceux qui m'ont invitée à ce trail. C'est le plus long sur lequel je me suis alignée jusqu'ici et il y avait beaucoup de descentes. J'adore ça. Je remercie ma famille, mon coach, les sponsors et la RTA de m'avoir invitée", explique celle qui va désormais se préparer activement pour les prochains Jeux des îles (JIOI 2023) où elle compte s'aligner sur le 800m.