Ile Maurice: Le constable Purgaus percute un camion - Le chauffeur inculpé pour coups et blessures

Une accusation provisoire de coups et blessures involontaires a été déposée hier contre le chauffeur du camion que le constable Baboo Ekantisingh Purgaus a percuté.

Cet habitant de Highlands de 51 ans a été placé en état d'arrestation par la police de Terre-Rouge, dimanche, suivant l'accident survenu la veille. Il a comparu devant la Bail and Remand Court. La police n'a pas émis d'objection à sa remise en liberté conditionnelle. Du coup, le suspect, qui a retenu les services de Me Anas Rawat, a été libéré contre caution.

Une décision qui laisse perplexe plusieurs enquêteurs. "C'est un peu drôle, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, qu'ils aillent vers cette accusation. Involuntary wounds and blows peut être appliqué quand il y a mort d'homme."

Pour rappel, le policier affecté à la CID de Terre-Rouge, suspendu de ses fonctions après avoir fait l'objet d'une accusation provisoire de "torture by public official", a percuté un camion qui était en stationnement après être tombé en panne, dans la voie de gauche, à RicheTerre. Lors de son interrogatoire, le chauffeur du camion a expliqué aux enquêteurs que son véhicule est tombé en panne.

"J'ai mis le triangle afin que les automobilistes sachent que le camion est en panne. Je me suis déplacé à un moment. Mais à mon retour, j'ai remarqué qu'un motocycliste, qui n'a fait aucune preuve de prudence, était entré en collision avec mon véhicule. Li pa ti p get so sime bien", a précisé le principal concerné en présence de Me Anas Rawat.

"Tristesse parmi les collègues"

Le constable Purgaus a été grièvement blessé à la tête et au poumon. Cet accident a bouleversé plusieurs membres de la police. Des confrères qui ont côtoyé le constable Purgaus ainsi que des ex-collègues souhaitent qu'il s'en sorte. "C'est une épreuve vraiment difficile pour lui. N'importe qui serait dans cette situation par laquelle lui et ses collègues de la CID passent aurait le moral grandement affecté. Les erreurs qu'ils ont commises sont chagrinantes mais ils étaient dévoués dans leur travail. Nou konsterné par sa, zot ti form parti dan lafami de la fors polisier pou nou." Peu avant l'accident, le constable Purgaus revenait des Casernes centrales pour remettre ses équipements et uniformes à l'administration, étant interdit d'exercer pour le moment.

L'état de santé de Baboo Purgaus, admis aux soins intensifs de l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, inspire toujours de vives inquiétudes.