Tunisie: Ben Romdhane ne manque pas de prétendants

Lié avec l'EST jusqu'en 2023, le joueur vaut 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt.

Il faut croire que Aïssa Laïdouni n'est pas le seul international tunisien que le MHSC supervise, alors que les Montpellierains auraient aussi quasiment conclu avec Khazri. Ce faisant, au même titre que de nombreuses autres écuries, Rennes, Antwerp, Anderlecht, FC Porto, les dirigeants Pailladins gardent un œil sur Mohamed Ali Ben Romdhane, 22 ans et milieu de l'Espérance Sportive de Tunis.

Buteur au cours de la Kirin Cup remportée par la Tunisie face au Japon (3-0), Ben Romdhane a la "cote", mais est encore lié avec l'EST jusqu'en 2023, alors que sa valeur est estimé à 2,5 millions d'euros par Transfermarkt. Enfin, notons aussi que le MHSC aurait quasiment conclu avec Khazri. Le joueur dont le contrat avec les Verts arrive à terme le 30 juin, a disputé 33 matches toutes compétitions confondues avec Saint-Etienne cette saison et a marqué dix buts.

Mohamed Ben Ali, futur "Sang et Or"

Mohamed Ben Ali, arrière droit du CSS, va rejoindre l'EST dès le 30 juin. A 27 ans, Ben Ali, formé au ST, est aussi pisté par des écuries du Golfe, mais il devrait, selon toute vraisemblance, opter pour le Parc B.

Lassaâd Jarda succéderait à Ben Yahia

Lassaâd Jarda, ancien coach de l'ESS et de l'USM, pourrait succéder à Khaled Ben Yahia à la tête de l'USMA. Aux dernières nouvelles, le club algérien serait preneur.

L'ESZ fait appel

L'Espérance Sportive de Zarzis a fait appel des décisions de la commission de discipline et de fair-play de la FTF qui a infligé des sanctions à Houssem Hassan Ramadhane et Wael Kordi, joueurs de l'ESZ.

Le CA est le roi sur les réseaux sociaux

Le Club Africain a franchi la barre des 1,9 million d'abonnés sur sa page officielle, confortant ainsi son leadership sur les réseaux sociaux. Le CA devance l'EST (1,3 million de personnes), l'ESS (1,1 million d'abonnés) et le CSS (450 mille abonnés).

CS Chebba-FTF : un nouvel épisode dans la saison 2 !

Sur initiative du CSC, la cour d'appel a autorisé trois experts comptables à effectuer un audit des états financiers de la FTF pour les années 2017, 2018 et 2019.

CAN féminine : Haithem Guirat, arbitre VAR

Aux côtés de deux arbitres tunisiennes qui officieront lors de la CAN féminine du Maroc, Haïthem Guirat a été choisi en tant qu'arbitre VAR. La CAN féminine aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet à Rabat et à Casablanca. La sélection tunisienne féminine prendra part à cette compétition et défiera le Togo au stade Mohamed-V à 21h00 (dimanche 3 juillet), la Zambie à 18h00, toujours au stade Mohamed-V (mercredi 6 juillet) et le Cameroun à 21h00 (dans la même enceinte) le samedi 9 juillet.

L'AS Soliman se renforce

Mouheb Aouina, ancien milieu cabiste et Moataz Jelassi, médian du CS Korba, ont signé des précontrats en faveur des Capbonais de l'AS Soliman.

Brest et Montpellier convoitent Sadok Yeddes

Le portier de l'ESZ, Sadok Yeddes , 23 ans, est convoité par le Budapest Honved en Hongrie, Montpellier et Brest.