Algérie: Biographie du président du CSJ Mustapha Hidaoui

Alger — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a occupé plusieurs postes de responsabilité, le dernier en date étant celui de cadre dirigeant à l'Office national du Hadj et de la Omra (ONPO), en sus ses activités aux associations culturelles et de jeunesse locales et les initiatives socio-économiques.

Né en 1982 à Adgha (Adrar), M. Hidaoui qui a obtenu sa licence en sciences de l'information et de la communication en 2005, poursuit ses études en magistère journalisme.

Le président du Conseil était directeur commercial puis gérant d'une entreprise privée (2010-2015) avant d'être sous-directeur de l'information et la documentation à l'ONPO (2015-2019).

M. Hidaoui a occupé, ensuite, le poste de directeur des études, de documentation, de communication du réseau et des logiciels au sein du même Office.

En 2021, il a occupé le poste de cadre dirigeant à l'ONPO puis porte-parole de cette institution jusqu'à sa nomination par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 14 juin courant à la tête du CSJ, un organe créé en vertu d'un décret présidentiel daté du 27 octobre 2021, conformément aux dispositions de la Constitution de 2020.

Connu pour son activité estudiantine et juvénile, M. Hidaoui a pris part à la création de plusieurs associations et aux initiatives juvéniles et socio-économiques et encadré des ateliers au profit des associations de la société civile sur la communication, le marketing social, la communication institutionnelle et le génie des activités depuis 2003 à ce jour.

Il a préparé et animé plusieurs forums et manifestations culturelles et scientifiques et supervisé des activités et des caravanes de sensibilisation.

Le CSJ dont l'installation sera supervisée, lundi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se veut un organe consultatif placé auprès de Présidence de la République, qui formule des avis et des propositions sur le rôle de la jeunesse dans différents domaines et son implication dans la prise de décision.

Composé de 348 membres, le CSJ formule des avis, des recommandations et des propositions concernant les questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel, sportif et autres.