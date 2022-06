Madagascar: Environnement - Reforestation réussie à Ampangabe

Autant la déforestation demeure d'actualité, autant une bonne partie des citoyens malgaches croit en la reforestation et s'active pour y parvenir.

C'est fort de cette conviction que l'Association Clair de Lune Madagascar, dans le cadre de la 6e édition de leur action " Asaramanitra, joie à partager " est revenu à Ampangabe pour procéder, cette fois, non pas à un reboisement mais plutôt pour entretenir les 1 700 jeunes plants mis en terre ces trois dernières années. Les membres bénévoles de l'association ont pu constater de visu le taux de succès de leur reboisement estimé à 90%. Avec le concours de la communauté villageoise sous la direction de Papasolo, débroussaillage, élagage, taillage, aménagement de pare-feu ont été les maîtres-mots lors de la journée du samedi 18 juin dernier.

Comme à son habitude, l'association a profité de l'occasion pour une sensibilisation. Cette fois-ci, la communauté locale présente a bénéficié d'une séance portant sur la lutte contre la violence faite aux enfants qui peut prendre plusieurs formes. Et pouvant compromettre le futur des enfants qui en sont victimes. Grands et petits ont tous été servis pendant cette journée : des couvertures neuves et des vêtements provenant de dons collectés par l'association ont été distribués aux 20 familles présentes tandis que les plus jeunes ont chacun reçu un lampion à l'occasion de la fête de l'indépendance à célébrer dans quelques jours. Ce petit monde, environ 150 personnes, membres de l'association et communauté villageoise confondus s'est retrouvé autour d'un " vary be menaka " pour clore l'événement.