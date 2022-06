Madagascar: Qu'arrivent enfin les choses nouvelles

Une soirée de louange au Kianja Barea Mahamasina comme lancement de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar.

Le président de la République Andry Rajoelina a opté pour une démarche inédite que de nombreux citoyens ont salué car dans un pays où la majorité de la population est chrétienne, la communion avec Dieu est indispensable. Une communion qui donne espoir à ce que les choses nouvelles d'une vie meilleure arrivent enfin. " Car là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, Je suis au milieu d'eux ". Ce passage de l'évangile de Luc chapitre 18, verset 20 a trouvé plus que jamais sa signification hier au stade Barea Mahamasina. Avec les trois chefs d'institution en tête, ils n'étaient pas deux ou trois, mais des dizaines de milliers à unir leur voix pour louer Dieu.

Bien plus qu'une soirée de divertissement pour admirer les grandes prestations des artistes évangéliques de renom comme Rija Rasolondraibe et Hillsong France, ou encore les groupes évangéliques et chorales locaux très appréciés, l'événement d'hier était une véritable communion avec Dieu. Un appel au Seigneur pour bénir cette terre si riche, mais dont la grande majorité vit encore dans la pauvreté. Des cris de louange que Dieu a assurément entendus. N'a-t-il pas en effet promis dans Esaïe 43.21 que " le peuple que Je me suis formé publiera mes louanges ".

Hier en tout cas, le peuple malgache représenté par ceux qui ont pu venir au stade Barea et ceux qui ont suivi en direct à la TVM ont eu l'occasion de s'adresser dans la louange à ce Dieu qui, dans son immense amour de son peuple, lui dit que malgré un passé qui n'est pas forcément reluisant, Il est capable de lui donner un lendemain meilleur. " Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien ", dit-il dans Esaïe 43 : 18 avant de promettre dans le verset suivant : " Voici, Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude ". Prions pour qu'un jour, les misères du passé prennent fin et que les choses nouvelles d'une vie meilleure deviennent enfin une réalité pour le peuple malgache.