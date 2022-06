Madagascar: Andry Rajoelina à Fort Dauphin - 170 millions de dollars pour la réfection de la RNT12A

Après Ambovombe Androy, le président Andry Rajoelina s'est rendu dans la capitale de la région Anosy, samedi, pour donner cette fois-ci le coup d'envoi des travaux de réfection de la RNT12A, reliant Fort Dauphin - Vangaindrano, mesurant 243 km.

Cette route en piteux état n'a jamais fait l'objet de réhabilitation depuis plusieurs décennies. C'est la société chinoise CRCC qui va assurer les travaux. 170 millions de dollars. C'est le coup de la réalisation des travaux. Ce projet est le fruit de la collaboration entre l'Etat malagasy et la Banque Africaine de Développement (BAD). Le Représentant résident de la BAD à Madagascar, Adam Amoumoun qui a fait le déplacement dans le Sud de Madagascar pour honorer de sa présence le coup d'envoi de ce projet d'envergure, a d'ailleurs expliqué que l'Union européenne et la Banque Européenne d'Investissement y contribuent également.

Réhabilitation. Outre la route principale, les routes empruntant tous les fokontany et communes qui se trouvent sur le bord de la RNT12A vont également faire l'objet d'une réhabilitation. Le président a tenu à emprunter une partie de la RNT12A pour constater de visu la vétusté de cette route. Il était au volant. Le trajet de 7 km en quittant Fort Dauphin jusqu'à la commune Ampasy Nahampoana a pris 45 minutes au cortège présidentiel. D'après les explications, des ponts seront installés à la place des 10 bacs qui se trouvent sur la route Fort Dauphin-Vangaindrano. Ce projet est en adéquation avec la réalisation du programme Pôles intégrés de croissance agricole et agro-industriel qui va être réalisé dans le Sud.

Priorité. La BAD vient d'accorder le financement de la première phase de ce programme, à hauteur de 17 millions de dollars. Selon son Représentant résident, la BAD prévoit aussi de financer l'approvisionnement en eau de la plaine d'Ambovombe qui contient 160 000 ha de surfaces cultivables, au niveau de Maroalipoty, Maroalimainty et Sampona. Un parc agro-industriel sera aussi implanté à Taolagnaro. Andry Rajoelina a aussi réitéré que le projet pipelines reliant Efaho au district d'Ambovombe démarrera cette année. En effet, le Sud est une priorité pour le régime. " Si on fait le calcul, rien que pour la réhabilitation des routes, le budget utilisé s'élève à environ 900 millions de dollars, soit un peu moins de 1 milliard de dollars ", a rappelé le président Andry Rajoelina. Il fait allusion entre autres, à la RNT12A, la RN13, la RN10 et la RN9.

Minorité. Et lui d'annoncer qu'à cause de tous ces projets, Fort Dauphin sera baptisé Carrefour du développement du Sud. Par ailleurs, la RN13 dont la construction a été lancée vendredi dernier à Ambovombe, sera terminée. "Avec tous les projets de développement que nous lançons actuellement, nous allons changer complètement l'histoire du Sud", a déclaré le numéro Un d'Iavoloha. Pour rassurer ceux qui sont réticents et pour montrer sa détermination, Andry Rajoelina a soutenu que " le développement du Sud est en marche et nous ne sommes pas de ceux qui font machine arrière ". " Je regarde la majorité qui croit en moi et qui soutient nos efforts pour le développement et j'essaie d'ignorer la minorité qui se contente de critiquer ".

Popularité. La grande place devant la mairie de Fort Dauphin était noire de monde, samedi, lors de la rencontre du président Andry Rajoelina avec la population locale. Une occasion pour les zanak'Anôsy de déclarer leur soutien inconditionnel au TGV mais également de le remercier pour les nombreux projets en cours de réalisation au niveau de ladite région, particulièrement la RN13 qui est un véritable cauchemar pour la population locale depuis belle lurette. En tout cas, l'on a remarqué que la cote de popularité du Chef de l'Etat est restée intacte dans cette partie Sud de Madagascar.